Formula 1, Adrian Newey sulla Ferrari 2023: 'sta lavorando ai punti deboli'

Adrian Newey è uno dei volti chiave del successo della Red Bull negli ultimi 2 anni, un vero e proprio genio della Formula 1 grazie alle sue intuizioni incredibili. Il mondiale 2023, tuttavia, pare proprio che vedrà almeno tre competitors contendersi il titolo costruttori e piloti.

Sarà una Mercedes diversa la W-14, il prossimo gioiello della Casa di Stoccarda a cui toccherà il compito di riportare le frecce d'argento tra le prime file. Tuttavia, la scuderia di Toto Wolff e quella campione del mondo dovranno fare i conti con la nuova Ferrari 675, nome in codice della prossima monoposto del Cavallino Rampante, che potrebbe avere un ruolo cruciale nel Mondiale.

Adrian Newey, direttore tecnico di Red Bull Racing, ha recentemente concesso un'intervista a The 10Group in cui ha discusso in un primo momento delle penalità imposte al suo team dalla FIA dopo il caso budget cap: "La riduzione delle ore di test in galleria del vento significa che, di conseguenza, possiamo sperimentare componenti meno varie, idee meno alternative. Se siamo veramente intelligenti e lavoriamo sempre al meglio sul progetto, allora questo non farà tanta differenza".

Successivamente l'ingegnere ha dedicato un paio di parole ai competitors principali: "La Ferrari non si fermerà, riuscirà a lavorare sulle proprie aree deboli: hanno avuto un paio di problemi di affidabilità e hanno fatto qualche errore in pit-lane, ma torneranno. Poi, ovviamente, abbiamo visto la Mercedes iniziare con una vettura che era ben lontana dal ritmo ideale ed evolversi al punto da arrivare a vincere una gara, quindi sappiamo che saranno lì anche loro: sarà sicuramente un anno difficile".

