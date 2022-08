Formula 1: l'accordo tra Red Bull e Porsche è a rischio? Cosa succede

Il cambio di regolamento previsto per il 2026 in Formula 1 ha fornito e basi per l'ingresso nella competizione di nuove case automobilistiche. Attualmente solo Audi è ufficialmente confermata, tra l'altro in occasione del recente GP del Belgio, mentre per Porsche la situazione sembra più complessa.

L'accordo che si vocifera tra Red Bull e Porsche, inizialmente, prevedeva l'acquisizione da parte di quest'ultimo del 50% delle azioni della divisione F1 della scuderia. Stando a recenti nuove voci di corridoio, tuttavia, in realtà RB sarebbe preoccupata che la casa con sede a Stoccarda possa andare oltre il 50% e di conseguenza prendere maggiore influenza sulla compagnia.

Se l'accordo dovesse dunque cadere, allora l'ingresso in F1 di Porsche sarebbe a rischio. La scadenza per la registrazione del nuovo fornitore dell'engine è fissata al 15 ottobre. Se i tempi dovessero dilatarsi al di fuori di quella finestra, allora Porsche dovrebbe attendere addirittura fino al 2027.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere come si evolveranno i rapporti tra Red Bull e la casa con sede a Zuffenhausen, in Stoccarda. Secondo voi, invece, l'ingresso di Porsche in Formula 1 è davvero a rischio o la fusione è ormai imminente? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.