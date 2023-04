Formula 1, accordo per il nuovo format a Baku: manca solo l'ok di Commissione e WMSC

La Formula 1 ha raggiunto un accordo in merito al nuovo format del weekend per quanto riguarda il Gran Premio dell'Azerbaigian, in quel di Baku. Dopo che negli scorsi giorni vi avevamo raccontato della seconda qualifica proposta da Liberty Media, a quanto pare le modifiche sarebbero state accolte.

Come riferisce Racingnews365, in vista della prima Gara Sprint della stagione, prevista come da date del campionato di Formula 1 2023 al termine del mese, il prossimo 30 aprile in Azerbaijan verrà attuato il nuovo format che prevede una nuova sessione di qualifiche il venerdì pomeriggio, dopo le prove libere di mattina, che andrà a comporre la griglia di partenza della domenica. Sabato mattina, invece, spazio ad una sessione di qualifica per la Gara Sprint che si svolgerà lo stesso giorno.

Si eliminerebbe così la FP2 che risulterebbe inutile il sabato mattina anche perchè il venerdì pomeriggio si chiude il parco. Stando a quanto emerso sembra che i team abbiano trovato la quadra domenica scorsa, prima del Gp dell'Australia, arrivando appunto al format di cui sopra.

Si era parlato anche della possibilità di una qualifica per la Gara Sprint con un giro secco, ma l'idea è stata scartata, di conseguenza, se tutto verrà confermato, avremo il classico Q1, Q2 e Q3, anche se probabilmente con un timing più breve rispetto alle qualifiche canoniche, per evitare di rovinare troppo gli pneumatici e le componenti chiave del motore.

Dieter Rencken, giornalista di RacingNews365, ha aggiunto: "La federazione del motorsport dovrà ancora accettare queste novità a breve termine se vogliano che diventino realtà. Le idee dovranno prima essere discussa nei vari comitati consultivi. Quindi deve essere approvato, attraverso un voto, dalla Commissione F1, dove i dieci team di F1 (un voto ciascuno), la FIA (dieci voti) e i capi di F1 (dieci voti) hanno voce in capitolo. Dal momento che le modifiche sarebbero a brevissimo termine servono 28 voti a favore su 30". Servirà il lasciapassare del World Motor Sport Council, e a quel punto il nuovo formato potrà essere introdotto.