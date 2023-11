Formula 1 2026, ecco il primo render delle vetture con il nuovo regolamento

Fra tre anni le Formula 1 cambieranno decisamente pelle. Tutto merito (o qualcuno dirà colpa) del nuovo regolamento che entrerà in vigore durante la stagione 2026 e che di fatto stravolgerà le monoposto come le conosciamo oggi.

Max Verstappen ha già provato le monoposto 2026 definendole terribili, ma c'è ancora margine per limare tutti i dettagli e realizzare delle vetture che piacciono ai piloti in primis, quanto ai team e ai tifosi.

Ma come saranno le nuove monoposto fra tre anni? Auto-motor-und-sport ha realizzato un render decisamente credibile delle prossime auto da corsa, evidentemente avendo accesso a delle info top secret.

Si comincia con la batteria, che dovrebbe contribuire con ben 475 cavalli di potenza, e per recuperare più energia possibile il telaio verrà modificato radicalmente, con le auto che diverranno più piccole e più leggere, cosa che i piloti chiedono da tempo.

Del resto le monoposto di Formula 1 sono cresciute a dismisura negli ultimi anni, e ci si chiede se abbia ancora senso correre in particolari circuiti stretti come ad esempio Montecarlo. Le nuove auto dovrebbero essere più strette, passano da 200 a 190 centimetri, e anche i cerchi in lega diverranno più piccoli, da 18 a 16 pollici, con il diametro e la larghezza degli pneumatici che si ridurrà del 10 per cento.

Ci sono poi una serie di tecnicismi da ingegneri che evitiamo di riportare per non annoiarvi troppo, mentre per quanto riguarda il peso si dovrebbe ridurre di 20 chilogrammi, se non 30, con un passo invece accorciato da 360 a 340 centimetri, quindi auto che avranno un raggio di sterzata migliore.

In generale le monoposto avranno meno carico aerodinamico ma tale caratteristica potrà essere compensata con un aumento meno pronunciato del diffusore posteriore, mentre i canali Venturi potranno essere posizionati più in alto, oltre alla possibilità di fissare due alette aggiuntive sotto la vettura.

Per quanto riguarda le tempistiche, infine, i timori che le vetture possano essere più lente di 3 o 4 secondi rispetto alle versioni attuali sembrerebbero infondati, visto che al momento sarebbero solo leggermente più lente, fra lo zero e il secondo.