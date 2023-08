Formula 1, nel 2024 ci saranno '4 Red Bull' in lizza per il titolo mondiale?

Nel corso della stagione di Formula 1 2024 potrebbero esservi “4 Red Bull” sulla griglia di partenza. Non preoccupatevi, non sono cambiati i regolamenti, ma semplicemente è quello che si prospetta stando ad alcune indiscrezioni, alla luce della volontà della scuderia di Milton Keynes di avere maggiore controllo sul team satellite, AlphaTauri.

A sottolineare la questione è David Croft, giornalista di SkySports, secondo cui il team AlphaTauri dovrebbe utilizzare il telaio della RB19, la vettura guidata attualmente da Max Verstappen, forse il pilota più forte di tutti i tempi.

Verrà cambiata la struttura della stessa scuderia che si trasferirà a Milton Keynes (ora è a Faenza, in Italia), e cambierà totalmente identità. Si inserisce in questa trasformazione anche la possibilità che il prossimo main sponsor del team diventi Hugo Boss, portando un bel po' di denari nelle casse della squadra.

La base è che Red Bull vuole avere un maggior controllo su Alpha Tauri a cominciare dal design dell'auto e ovviamente anche finanziariamente. Non è quindi da escludere che alla fine la squadra possa essere ribattezzata 'Red Bull Junior Team'.

"Ci sono molte voci secondo cui il piano – le parole di Croft - qualunque sia il nome, (forse di nuovo Toro Rosso), sarebbe che corressero con la Red Bull di quest'anno la prossima stagione! È successo già, Super Aguri, ad esempio, ha guidato una Honda di una stagione prima, e ciò funzionerebbe sicuramente con AlphaTauri, ma si tratta comunque solo di voci dal paddock”.

Di fatto tutto ciò si tradurrebbe in 4 Red Bull sulla griglia di partenza, soprattutto se alla fine AlphaTauri dovesse utilizzare il telaio della sua “sorella maggiore”. Non è ovviamente una novità per il Circus e basti pensare ad esempio alla Racing Point del 2020 che venne soprannominata “Mercedes Rosa” in quanto aveva copiato alla perfezione la W10, con annesse lamentele per tutta la stagione di Red Bull, McLaren e Ferrari: vi erano sospetti che l'auto non fosse regolamentare ma la FIA, dopo appurata indagine, stabilì che non vi fosse nulla di illecito, anche se Racing Point ricevette alcuni punti di penalità.

In ogni caso, ripetiamo, si tratta solo di voci e indiscrezioni, nulla di assolutamente ufficiale. La cosa certa è che sicuramente quella del 2024 sarà una stagione molto interessante e sono molti quelli convinti che FIA e FOM cambieranno le regole per penalizzare Red Bull.