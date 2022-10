Formula 1 2023: Gasly passa ad Alpine, De Vries debutterà con AlphaTauri

La Stagione 2023 di Formula 1 sta diventando sempre meglio definita. Mentre crescono i dubbi sul futuro di Daniel Riccardo con le monoposto più seguite al mondo, altre scuderie rivelano i loro piani: Alpine ha annunciato Pierre Gasly come scelta per sostituire Fernando Alonso, mentre AlphaTauri si aggiudica Nyck De Vries.

Dagli annunci pubblicati sui social network e blog ufficiali delle scuderie non si conoscono molti dettagli in merito ai contratti: nel caso del francese, la scuderia di Enstone ha optato per un contratto “pluriennale” per unirsi al connazionale Esteban Ocon che, peraltro, ha un contratto fino al 2024 con opzione di proroga. Non è chiaro se ciò varrà anche per Gasly.

Il contratto di De Vries ha meno elementi chiari: leggendo l’annuncio di AlphaTauri sembrerebbe che l’olandese abbia firmato un contratto di un anno in quanto il suo debutto è effettivamente un’incognita, trattandosi di una nuova leva. Una cosa è certa: date le performance a Monza nel 2022, quando ha sostituito Albon in Williams, potrebbe diventare l’asso nella manica per AlphaTauri e, di conseguenza, il blocco Red Bull.

Ora rimangono pochi posti per entrare in Formula 1: Williams e Haas devono annunciare la loro formazione di piloti per la prossima stagione, con il posto di Schumacher a rischio e la sempre meno probabile permanenza di Ricciardo.