Formula 1 2022: con le nuove Pirelli da 18 pollici 'non si vedono i cordoli'

Il 2022 sarà un anno denso di novità per la Formula 1, con l’arrivo delle nuove monoposto ricche di cambiamenti, tra i quali le ruote caratterizzate da cerchi da 18 pollici e monogomma Pirelli dalle caratteristiche differenti alle attuali. Tutto molto bello, ma pare che ci sia un problema inaspettato.

Sebastian Vettel è sceso in pista a Silverstone, a bordo della sua Aston Martin F1, così da poter testare con mano le ruote in configurazione 2022, con tanto di pneumatico Pirelli specifico, lo stesso che dovrebbe esordire la prossima stagione e le sensazioni sono state contrastanti.

Secondo il pilota tedesco, le nuove gomme non sono affatto male, ma come tutte le cose hanno dei pregi e dei difetti. Nella colonna dei pro c’è una maggior resistenza al surriscaldamento quando vengono spinte al limite, e riescono ad offrire tanto grip in più nelle curve a media e a bassa velocità così come sui cordoli, che vengono digeriti con più facilità. Sensazioni che sono state confermate successivamente dal cronometro.

Il problema, se così possiamo definirlo, di questa nuova configurazione sta nella visibilità. Secondo il giudizio di Vettel, il cerchio più grande, assieme a questo specifico pneumatico, non permettono di avere una visione chiara di quanto accade sul frontale dell’auto, a cui si aggiunge il problema degli specchietti, poco visibili nella nuova posizione. Inoltre Seb ha aggiunto che questo “difetto” potrebbe diventare ancora più evidente con le forme delle nuove monoposto, e c’è il rischio che in questa maniera i piloti non riescano a vedere il cordolo.

Nella Formula 1 i dettagli sono fondamentali e i test servono proprio a questo, a trovare anche il pelo nell’uovo. Lo abbiamo visto anche nella meticolosa preparazione della piazzola per i pit-stop, spiegata dal team McLaren F1.