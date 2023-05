Formula 1: 10 sprint race nel 2024? La proposta di Liberty Media

La Formula 1 è uno sport che negli ultimi anni ha iniziato a rinnovarsi con una certa frequenza, forte del nuovo pubblico a caccia di spettacolarità. Il prossimo mondiale, infatti, potrebbe costringere i piloti a fronteggiare ben più gare durante il corso della stagione.

Sono ancora piuttosto calde le dichiarazioni di Max Verstappen di appena una settimana fa. Il 2 volte campione del mondo è piuttosto scettico riguardo le novità che Liberty Media, proprietaria della Formula 1, ha intenzione di introdurre prossimamente e che stanno rivoluzionando lentamente la celebre competizione sportiva.

Di tutto al più, il colosso americano ha rilanciato facendo trapelare la notizia di una proposta, in fase di riflessione, di aumentare a 10 le gare sprint nel 2024. Questo si tradurrebbe di conseguenza in ben 34 gare da disputare per i piloti durante il corso di una singola stagione, un numero importante anche alla luce delle varie scelte a cui i team dovranno fare fronte per rientrare nei limiti del regolamento. Sul web la proposta non è stata accolta tanto positivamente e la comunità sportiva, focalizzata sul GP di Miami, non si è ancora espressa a riguardo.

