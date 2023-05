Le forme del Renault Rafale, il nuovo SUV ibrido della marca francese

Renault è nel pieno della rivoluzione voluta tanto dal nuovo CEO Luca De Meo, anche detta Renaulution, con la quale la marca sta tagliando parecchi ponti con il passato e offrendo nuove vetture pensate praticamente da zero, a prova di futuro. Dopo Mégane E-Tech, Austral ed Espace ci tocca ora salutare un nuovo SUV di alta gamma: Renault RAFALE.

Il nuovo RAFALE sarà uno spazioso e aggressivo SUV di segmento D, sarà dunque una generosa vettura familiare costruita su piattaforma CMF-CD; l'obiettivo della marca Renault è di completare la famiglia di modelli dotati di motorizzazione ibrida E-Tech costruiti su questa piattaforma (per saperne di più: i prezzi italiani del nuovo Renault Espace a 7 posti), con un modello che si pone come fiore all'occhiello della gamma. Ma da dove arriva questo nome RAFALE?

Per comprendere la scelta del marchio francese bisogna tornare indietro al suo glorioso passato aeronautico, all'inizio del XX secolo infatti Renault era pioniere della produzione di motori a combustione interna per le automobili, i treni e anche gli aerei. A partire dal 1933, ovvero dall'acquisizione del costruttore Caudron, tutti i nuovi aerei della Caudron-Renault prendono il nome di un vento, ecco dunque che nel 1934 il C460 - un aereo da gara progettato per distruggere record su record - diventa RAFALE.

Questo nome dunque, associato alla silhouette già svelata in parte da Renault, fa trasparire un'idea di "prestazioni, audacia, emozione personalità". La presentazione mondiale di questo nuovo modello avverrà, e di certo non a caso, al prossimo 54esimo Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget il prossimo 18 giugno 2023.