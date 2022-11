Le forme di Audi Q8 e-tron prima del debutto del 9 novembre 2022

In casa Audi l'elettrificazione è ormai una realtà affermata, persino le alte prestazioni sono state elettrificate con la RS e-tron GT che abbiamo provato. In ambito SUV è Q4 e-tron a farla da padrona, presto però arriverà anche Q8 e-tron. Sarà svelata lo stesso giorno di Volvo EX90.

Audi si sta preparando al lancio con una immagine teaser che mostra due modelli in ombra, che lasciano spiccare solo la silhouette e la firma luminosa al posteriore. Parliamo al plurale perché Q8 e-tron sarà disponibile sin da subito in versione e-tron e Sportback e-tron. Il marchio tedesco ha anche pubblicato un video teaser che mostra alcuni dettagli in maniera ravvicinata, non ha però snocciolato dettagli tecnici ufficiali.

Tuttavia la didascalia del filmato promozionale recita in maniera abbastanza chiara i dati di consumo: Q8 e-tron dovrebbe consumare 24,4-20,1 kWh/100 km, mentre Q8 Sportback e-tron consuma 24,1-19,5 kWh/100 km. Le emissioni, ovviamente, sono pari a zero in entrambi i modelli. Sono dati non troppo esaltanti ma in linea con altri SUV elettrici premium del mercato. Ne sapremo sicuramente di più il prossimo 9 novembre, data di debutto ufficiale di nuova Q8 e-tron - neppure a farlo apposta lo stesso giorno di lancio della nuova Volvo EX90 elettrica (la nuova Volvo EX90 è super aerodinamica).