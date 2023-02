Formare i propri dipendenti attraverso un escape room: l'originale idea di Volkswagen

Le richieste per la Volkswagen ID.3 sono sempre più numerose, dunque alla produzione degli stabilimenti di Zwickau e Dresda in Germania, e di Anting in Cina, dopo l’estate inizierà la produzione anche nella fabbrica di Wolfsburg, e per l’occasione Volkswagen ha creato un’escape room per formare i propri dipendenti.

L’hanno chiamata eMotion Room, e fa parte di un piano di formazione della durata di un giorno, in cui i dipendenti Volkswagen apprenderanno tutte le nozioni necessarie alla produzione del modello elettrico ID.3 (ricordiamo che a breve arriverà anche la Volkswagen ID.3 X crossover). Ma come funziona esattamente?

L’eMotion Room si compone di tre stanze dedicate ad un tema specifico, e a partire dalla prossima estate ospiterà circa 1200 dipendenti, che dovranno risolvere diversi puzzle e problemi in ogni stanza, con soltanto 20 minuti di tempo a disposizione. Nella stanza numero 1, i dipendenti affronteranno un viaggio nel passato per scoprire la nascita dei motori elettrici nel XIX secolo, per poi accedere alla stanza numero 2, dove ripasseranno un po’ di storia dello stabilimento di Wolfsburg, concludendo nella stanza numero 3, dove il tema riguarda il futuro della mobilità con la propulsione elettrica.

Questa non è però la prima volta che Volkswagen adotta questa soluzione originale, infatti il programma era già stato attuato negli stabilimenti di Zwickau e Emdem, ma l’eMotion Room di Wolfsburg servirà a formare circa 22.000 dipendenti da qui al 2025.

E a proposito delle vetture elettriche di Wolfsburg, sono apparsi in rete le prime immagini della Volkswagen ID.2, che promette di essere una EV economica e alla portata di tutti.