La forma del tempo secondo Mazda: il docufilm che ci porta dalla MX-81 alla MX-30

Che forma ha il tempo? Ce lo racconta Mazda Italia con un nuovo docufilm presentato in live streaming a cavallo di due continenti: La forma del tempo ci ricorda la storia dell’avveniristica MX-81, la prima concept car di Mazda, a 40 anni dal suo lancio.

Realizzato da Lungta Film, il documentario racconta in modo dettagliato la genesi del progetto MX-81, una vettura avveniristica costruita secondo una precisa filosofia, la stessa che del resto ha contribuito oggi a realizzare la MX-30, la prima auto 100% elettrica di serie firmata Mazda. Pensiamo alle forme artigianali del design Kodo, che tornano oggi come allora, capaci di ispirarsi al movimento energico e alle linee armoniche presenti in tutto ciò che ci circonda.

Il film, come anticipato in apertura, è stato presentato tramite un evento online che ha messo in collegamento la sede centrale di Mazda a Hiroshima, in Giappone, con quella italiana a Roma, con l’aggiunta del centro SuperStile di Torino che ha restaurato una magnifica MX-81 portandola nel centro di Milano, all’ombra del Duomo, proprio accanto alla MX-30, l’ultima evoluzione tecnologica e di design del brand giapponese. Per vedere La forma del tempo vi basta mandare in play il video presente in questa pagina, appena in basso.