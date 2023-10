Fori di proiettile e gomme bucate, ma la Tesla Model 3 è riuscita a salvare un israeliano

Ciò che sta accadendo in Israele e lungo la striscia di Gaza è terribile, da qualsiasi fronte si guardi la vicenda. Su queste pagine non ci occupiamo di geopolitica, vogliamo però raccontarvi come una Tesla Model 3 abbia salvato un cittadino israeliano da morte certa.

A raccontare la storia in realtà è stato lo stesso protagonista tramite alcuni post sul social network X. Quando il kibbutz di Mefalsim è stato attaccato dai terroristi di Hamas, provenienti dalla striscia di Gaza, il proprietario della Tesla in questione è riuscito a seminare i criminali e a raggiungere l’ospedale di Brazilai andando a 180 km/h - questo nonostante una gomma bucata e diversi proiettili conficcati nell’auto.

La moglie era informata in tempo reale sulla posizione del marito grazie all’applicazione Tesla per smartphone, con la donna che ha visto la vettura arrivare presso il Pronto Soccorso di Brazilai. Per la cronaca, la Tesla in questione era una Model 3 Performance e si è dimostrata davvero resistente in una situazione estrema e complicata. Probabilmente anche altre vetture endotermiche sarebbero riuscite a mettere in salvo il proprio conducente, però l’alta coppia della vettura, la trazione integrale elettrica e la connessione a internet hanno sicuramente dato un vantaggio.

Questo è ciò che ha raccontato il proprietario: “A distanza di 10 metri i terroristi hanno iniziato a sparare contro il cofano dell’auto e dietro, cercando evidentemente il serbatoio della benzina, senza però accorgersi che guidavo un’auto elettrica. I colpi non hanno sortito effetto, così hanno sparato alle ruote. Io ho accelerato e hanno iniziato a inseguirmi ma l’accelerazione della Tesla è sorprendente e in questa situazione il doppio motore è riuscito a farmi allontanare in fretta. Dovevo raggiungere l’ospedale il più in fretta possibile così ho guidato a 180 km/h nonostante i pneumatici sgonfi. Le gomme hanno iniziato a consumarsi in fretta ma la trazione integrale è riuscita a bilanciare la guida.”

“I proiettili mi hanno raggiunto alle gambe e a una mano, una scheggia mi ha colpito in testa ma sono rimasto lucido e sono riuscito a guidare. La macchina ha continuato a funzionare, la batteria non si è surriscaldata anche se praticamente qualsiasi parte della vettura ha beccato un proiettile. Se si accelera, ancora adesso i motori funzionano, penso però che dovrò iniziare a pensare alla mia prossima Tesla...”

Chissà che l'uomo non riesca a prendere una Tesla Model 3 di nuova generazione, appena aggiornata, prima dell'acquisto però ci sono sicuramente diversi problemi da risolvere in quella particolare zona del mondo...