La Fordzilla P1 Concept creata coi gamer è diventata una postazione Sim Racing da oscar

I simulatori automobilistici hanno riscosso un grande successo da sempre, ma a seguito dei lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19, il mercato dei sim ha fatto proprio il botto, e molti hanno iniziato a costruire una postazione sim racing ad hoc. Alcune sono raffazzonate, altre più specialistiche. Questa è ricavata all’interno della Fordzilla P1.

Ford presentò questo prototipo nell’estate del 2020 sotto forma di render, ma nel dicembre dello stesso anno la Fordzilla P1 Concept è diventata realtà. Adesso è ritornata in una nuova veste, non solo in termini di sostanza, ma anche di design, dato che ha perso il tetto in vetro per trasformarsi in una speedster.

Questo nuovo corpo vettura permette alle persone di calarsi all’interno del suo abitacolo (quando nessuno è alla guida presenta un’illuminazione a LED che simula il respiro di una persona quando dorme) per poi indossare un visore VR HP Reverb G2 e godersi un’esperienza di guida virtuale, tenendo il volante della Fordzilla tra le mani, immersi nel suono prodotto da un impianto audio dedicato.

Gli spettatori potranno godersi le gesta del pilota in uno schermo enorme che misura 10 metri in lunghezza e 4 metri in altezza, su cui vengono trasmessi anche i video registrati da alcune camere 4K che filmano il movimento dei pedali, del volante e il volto del pilota. Il tutto viene gestito e alimentato da una workstation HP Z4.

Questa incredibile postazione è stata esposta all’evento eSport Gamergy, tenutosi dal 17 al 19 dicembre a Madrid, e a proposito di sim racing, non perdetevi il video di questo simulatore in azione mentre riproduce l'esperienza di una Porsche 911 da rally.