Ford vuole rimuovere funzioni 'che non usa nessuno' per risparmiare milioni di dollari

Le auto di nuova generazione sono imbottite di funzioni e tecnologie all’avanguardia, ma quante di queste feature avanzate utilizziamo tutti i giorni? Beh in media molto poche e ora Ford vuole eliminarne qualcuna per risparmiare milioni di dollari.

La prima funzione che potrebbe uscire di scena in casa Ford è l’Active Park Assist, la funzione di parcheggio assistito introdotta ormai più di 10 anni fa sulle vetture dell’ovale blu. Stando a un’affermazione del COO di Ford Kumar Galhotra, solo poche persone utilizzano l’assistente per parcheggiare in parallelo, dunque è una funzione che si potrebbe togliere dalle vetture.

“Tra le funzioni meno usate dalla gente possiamo citare quella di auto-parking” ha detto Kumar Galhotra, “con l’Active Park Assist è possibile parcheggiare in parallelo in automatico, una funzione che poche, pochissime persone utilizzano. Si tratta, dunque, di una feature che possiamo rimuovere, andando a risparmiare 60 dollari da ogni unità venduta”. Anche se la cifra può sembrare irrisoria, Ford potrebbe risparmiare fino a 10 milioni di dollari all’anno su scala globale. Questo solo se si conta l’Active Park Assist, rimuovendo altre feature il risparmio salirebbe ulteriormente.

Introdotto per la prima volta nel 2009, l’Active Park Assist di Ford è stato il secondo sistema del genere a spuntare sul mercato di massa, dopo che Toyota aveva lanciato qualcosa di simile qualche anno prima. Da quel momento la feature è arrivata su sempre nuove auto, anche entry level, e oggi si trova praticamente sulla maggior parte dei veicoli Ford. La funzione, arrivata alla sua seconda generazione, è offerta come parte del pacchetto Co-Pilot 360, non sappiamo però se resterà a lungo sulle vetture dell’ovale blu.

Guardando alla nostra esperienza, il parcheggio parallelo automatico non l'abbiamo effettivamente mai usato, neppure sulla muscolosa Ford Mustang Mach-E GT, ri-provata un anno dopo un primo lungo viaggio.