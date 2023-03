Ford vuole rendere le auto elettriche più... fumose: ecco il curioso brevetto depositato

Ford ha depositato nelle scorse settimane un brevetto che mira a rendere le auto elettriche più “normali”. In poche parole si tratta di un sistema che permetterà agli EV di sgasare, di accelerare facendo il fumo con le ruote, il classico burnout.

Nel dettaglio la casa automobilistica americana ha depositato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) una tecnologia che viene descritta come una ''modalità di prestazione del veicolo elettrico con rotazione intenzionale delle ruote'', che porta al ''riscaldamento o al fumo dei pneumatici per migliorare la trazione e fornire una proiezione visiva della potenza''.

Le immagini che sono state allegate al brevetto fanno capire più chiaramente di cosa si tratta visto che si vede del fumo associato alle ruote posteriori così come a quelle anteriori, su un'auto stilizzata, molto probabilmente una Mustang Mach-E.

Sempre in base a quanto emerge dal brevetto, la modalità burnout permetterà di bloccare le ruote anteriori applicando la coppia all'asse posteriore, ma anche il contrario: "Una manovra sequenziale che fa ruotare le gomme del primo asse seguite dalle gomme del secondo asse può essere eseguita mediante una specifica manipolazione dei pedale di freno e acceleratore", si legge ancora.

Perchè si starà domandando qualcuno? Semplicemente Ford vuole cercare di ricreare l'ebbrezza di far sgommare le proprie gomme in accelerazione anche sulle auto elettriche, cosa ovviamente impossibile, e il tutto sarebbe limitato a contesti protetti tipo gare automobilistiche o eventi particolari.

Stando a quanto sottolinea Ford, la burnout mode verrebbe aggiunta ''all'hardware esistente in vari veicoli tramite un software o un aggiornamento di programmazione''. In poche parole, bisognerà agire solo su determinati parametri elettronici senza mettere mano alla meccanica della vettura.

Negli ultimi tempi stiamo assistendo a invenzioni più o meno geniali che mirano a far “digerire” gli EV anche ai più puristi, come ad esempio il brevetto sonoro di Ferrari per la sua elettrica del futuro. Sempre Ford ha invece depositato un sistema che permetterà all'auto di muoversi in autonomia con la guida autonoma in caso di rate non pagate.