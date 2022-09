Ford vuole abbassare i prezzi delle sue auto elettriche per competere con Tesla

Tesla è ad oggi il più grande produttore di auto elettriche al mondo per unità vendute, cosa che potrebbe diventare un problema quando nel 2035 in più parti del mondo verranno vendute solo vetture a zero emissioni. Ford vuole competere con Elon Musk sin da ora, provando ad abbassare i prezzi delle sue EV.

Lo ripetiamo: Tesla è a oggi il più grande produttore di auto elettriche al mondo. Qualcuno vi dirà che è la cinese BYD a detenere il record per il 2022 e che dunque Elon Musk e soci hanno perso lo scettro, ma non è esattamente così: chi ha fatto i conti ha inserito nei dati BYD anche le Plug-in Hybrid, che non sono auto 100% elettriche. Tesla è dunque leader mondiale, cosa che non va certo a genio a Ford, azienda storica del panorama automotive. Per mettere i bastoni fra le ruote al colosso californiano, e provare a vendere più EV, il CEO dell'ovale blu Jim Farley ha intenzione di incontrare i rivenditori la prossima settimana al fine di rivedere al ribasso i prezzi delle sue auto elettriche (nel frattempo sta aggiornando il software BlueCruise).

Il lavoro per Farley non sarà semplice, visto che Ford è ancora - per forza di cose - legata a un "vecchio" modo di operare. Tesla infatti ha da sempre venduto direttamente al consumatore, prendendo ordini online e consegnando la vettura ai suoi Service Center. Ford ha invece una rete di rivenditori in tutto il mondo che ovviamente ha un costo, c'è un margine di profitto che sicuramente "si perde" per andare al commerciante, motivo per cui i marchi storici del panorama automotive non riescono talvolta a competere con i prezzi di Tesla.

Ford non ha ancora intenzione di smantellare la sua capillare rete di vendita, ovvio, l'intenzione di Farley però è strappare un accordo con i rivenditori. L'obbiettivo è tagliare di almeno 2.000 dollari il prezzo per ogni singola unità elettrica venduta per competere con Tesla negli Stati Uniti. Una piccola parte di inventario Ford viene già venduta online direttamene al consumatore, questo però permette di tagliare circa 600-700 dollari dal prezzo finale, per ostacolare sul serio Tesla bisogna fare di più. Vedremo dunque cosa deciderà di fare il colosso americano, i rivenditori si aspettano anche che Ford implementi nuove politiche in favore della mobilità elettrica, come ad esempio installare più wallbox di ricarica presso i negozi. Come bene ha detto Josh Sloan, General Manager di due concessionarie Ford e una Lincoln: "Ci stiamo muovendo in maniera davvero veloce. Se non siamo tutti d'accordo, qualcuno è destinato a rimanere indietro e a perdere".



A proposito di Ford e di elettricità: abbiamo percorso 4.500 km con la Ford Mustang Mach-E GT.