Il Ford Very Gay Raptor al Brescia Pride 2022: un filtro IG per wrappare la vostra auto

Lo scorso 22 giugno vi abbiamo raccontato di uno speciale Ford Very Gay Raptor al Goodwood Festival of Speed, ora però il particolare veicolo arriva in Italia per festeggiare al Brescia Pride 2022.

Un'auto che in realtà è molto di più: Ford ha preso il suo mezzo più aggressivo e testosteronico per trasformarlo in un vero e proprio manifesto, simbolo di uguaglianza e inclusività, contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione. L'idea è nata in risposta a un commento apparso sui canali social ufficiali dell'Ovale Blu, Ford ha così detto in modo chiaro al suo pubblico che non c'è spazio per l'omofobia sui suoi canali.

Ora il Very Gay Raptor è pronto a sbarcare in Italia, più esattamente al Brescia Pride 2022 in programma sabato 9 luglio: l'appuntamento è a partire dalle 17:30 in Piazza Vittoria. In occasione della presenza del Very Gay Raptor al Brescia Pride 2022 Ford ha anche lanciato l'operazione #FORDPRIDETOGETHER e uno speciale filtro per Instagram capace di colorare virtualmente ogni auto con gli stessi colori del Very Gay Raptor: glitter e arcobaleno, indipendentemente da categoria e brand di appartenenza.

Ford vuole così manifestare al fianco della comunità LGBTQIA+ all’insegna dei valori di coesione e condivisione. Cliccate sul link che segue per provare subito il filtro ideato da Ford. Bisogna soltanto aprirlo da smartphone e inquadrare l'auto da wrappare con la speciale livrea VGR. Non dimenticate l'hashtag #FORDPRIDETOGETHER!!