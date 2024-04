La Ford più venduta in Italia nel 2024 è in offerta ad aprile con uno sconto di 5.350 euro

Per il mese di aprile 2024 sono tantissime le offerte delle case automobilistiche. Del resto gli incentivi statali entreranno in vigore solo a maggio di conseguenze le aziende stanno di fatto rimettendoci di tasca propria per mantenere alte le vendite.

Fra le promo più interessanti spicca senza dubbio quella riguardante la Ford Puma, quella che è la Ford più venduta in Italia in questo primo trimestre del 2024, così come già avvenuto nel 2023. A riguardo vi segnaliamo un'offerta che permette di ottenere uno sconto superiore ai cinquemila euro, precisamente di 5.350.

Nel dettaglio la Puma è storicamente in vendita a 27.500 euro che per il mese di aprile 2024 diventano 22.150 euro. Il riferimento è alla versione di Puma con il motore 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 cavalli in allestimento Titanum, e l'offerta è vincolata al finanziamento e alla rottamazione di un veicolo che ha almeno 10 anni.

Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 3.750 euro, 24 rate mensili da 115,49 euro e una maxi rata finale da 16.018,5 euro. La Ford Puma ha convinto in questo 2024 8.292 italiani, di cui 3.006 nel solo mese di marzo.

Fra le offerte più interessanti dell'Ovale Blu per questo mese di aprile anche quella sulla Focus, precisamente la ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 cavalli, in vendita con il 23 per cento: è infatti acquistabile a 24.000 euro invece che 31.000 euro, quindi con ben 7.000 euro di sconto previo finanziamento e con rottamazione.

Attenzione anche al prezzo della Ford Kuga Full Hybrid ST-Line in vendita a 34.650 euro anziché 46.250, quindi 11.600 euro in meno (con rata da 198 euro al mese), sempre con finanziamento e rottamazione.

Infine spazio alla Ford Mustang Mach-E, auto che abbiamo provato per 4.500 km, venduta a 59.400 euro anziché 68.150 euro, quindi con ben 8.750 euro di sconto, nella versione Premium RWD Extended Range. Si tratta di una promo che permette di acquistare l'elettrica di Ford con il 13 per cento di sconto e una rata da 492 euro al mese.

