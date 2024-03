La Ford più venduta in Italia nel 2024 è in offerta con 3.000 euro di sconto a marzo

Per tutto il mese di marzo 2024 è attiva una promo molto interessante in casa Ford, riguardante la Puma. Si tratta dell'auto dell'ovale blu più venduta in Italia quest'anno, precisamente nei mesi di gennaio e febbraio.

Secondo i dati ufficiali UNRAE il B-SUV americano ha convinto 5.285 italiani, superando il numero di auto vendute nel 2023 nello stesso periodo (4.361). Anche per questo l'offerta di Ford è alquanto ghiotta visto che prevede 3.000 euro di sconto previa la rottamazione di un altro veicolo.

La Puma sarà quindi acquistabile a 24.150 euro anziché 27.150 euro, e precisamente il modello Hybrid con motore 1.0 Ecoboost da 125 CV e allestimento Titanium. Un esempio di finanziamento prevede un anticipo da 5.200 euro, 36 rate da 119 euro e infine una maxi rata finale da 16.561 che ovviamente si può decidere di liquidare in toto, oppure, rifinanziare.

La Ford Puma "sfida" a viso aperto la Jeep Avenger, che nella versione e-hybrid è in vendita per questo mese in promo a 24.800 euro anziché 26.000 euro. Ottima anche l'offerta per la Toyota Yaris Cross Hybrid, il B-SUV preferito dagli italiani nel 2023, in vendita per tutto il mese a 23.150 euro anzichè 28.650, quindi con un interessante sconto di 5.500 euro.

In casa Ford gli incentivi sono attivi anche per altre vetture, a cominciare dalla Ford Focus, una delle Segmento C maggiormente apprezzate in Italia, acquistabile a 26.000 euro grazie ad un anticipo di 5.000 euro, una rata finale da 18.290 euro e 24 rate da 129,18 euro. Il modello a cui si fa riferimento è il 5 porte ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 125CV MY2023.

Anche per la Ford Fiesta, altra amatissima dell'ovale Blu, c'è uno sconto attivo di 3.000 euro valevole fino al prossimo 31 marzo. La Ford Fiesta 5 porte 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV allestimento Titanium e così in vendita con 24 rate da 99 euro al mese, 4.600 euro di anticipo e una rata finale di 14.250, grazie a 3.000 euro di sconti Ford.

