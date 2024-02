Ford può vendere auto elettriche solo in un modo: cambiando concessionari negli USA

Le case automobilistiche tradizionali stanno facendo i conti con la difficile realtà che la vendita di veicoli elettrici non è risultata essere il terreno fertile sperato per il loro successo finanziario. Il consorzio ha inviato ben due lettere al Presidente degli Stati Uniti. Ford come gestirà tutto questo?

Ford ha dovuto affrontare il problema dei suoi veicoli elettrici invenduti, come la Mustang Mach-E e l'F-150 Lightning, che si stanno accumulando nei lotti dei concessionari. La produzione è stata limitata, con la produzione dell'F-150 Lightning dimezzata per il 2024. Anche General Motors, pur producendo veicoli elettrici, ha fatto attenzione a non compromettere i propri profitti aziendali.

Sembra inoltre che, invece di supportare attivamente questa transizione, vi sono prove che molte concessionarie abbiano sabotato i programmi di promozione dei veicoli elettrici, causando perdite alle case automobilistiche e ostacolando la vendita delle auto elettriche.

La posta in gioco è evidente nei lotti dei concessionari, dove si accumulano migliaia di veicoli elettrici invenduti. Le case automobilistiche hanno sottovalutato la resistenza del settore a competere in un nuovo campo, incapaci di adattarsi completamente a questa transizione. Nonostante l'industria automobilistica sia stata spinta verso un cambiamento epocale, il conservatorismo radicato ha ostacolato l'adozione completa dei veicoli elettrici.

Un catalizzatore di questa spinta improvvisa verso l'elettrico è stata la Pandemia, che ha, di fatto, accelerato l'adozione di veicoli elettrici, raggiungendo un punto di svolta in cui la sostituzione dei veicoli alimentati a gas con quelli elettrici è diventata inevitabile. Governi di tutto il mondo hanno incentivato questa transizione, ma le case automobilistiche tradizionali stanno lottando per mantenere le loro promesse di superare Tesla e dominare il mercato dei veicoli elettrici. Nonostante i margini di Tesla si siano ridotti nel 2023, il leader del settore continua a ottenere profitti considerevoli, mentre le case automobilistiche tradizionali affrontano perdite finanziarie significative.

La riluttanza dei concessionari nel promuovere le vendite di veicoli elettrici è stata evidente, colpa anche dei bassi costi di manutenzione dei modelli a batteria che hanno impattato sui margini di quest'ultimi: la mancanza di cambi d'olio e la minore necessità di interventi sui freni sono considerati svantaggi finanziari. Inoltre, le case automobilistiche hanno spinto i concessionari a investire in attrezzature e stazioni di ricarica; per alcuni questo fattore è stato recepito come una costrizione.