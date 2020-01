Ford V Ferrari di James Mangold sfida Joker e The Irishman agli Oscar

Questa mattina la Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination per gli Oscar di quest'anno. Tra questi spicca una scelta abbastanza insolita: quella di inserire il film drammatico Ford V Ferrari (in italiano Le Mans '66 - La grande sfida) fra pellicole destinate a vincere il premio più ambito.

Il film può vantare attori del calibro di Christian Bale e Matt Damon, e concorre quindi per l'Oscar al miglior film, una categoria che ha storicamente lasciato fuori le opere cinematografiche incentrate su auto o gare motoristiche. E' accaduto solo due volte infatti che un film di questa tipologia si aggiudicasse la statuetta: nel 1973 grazie ad American Graffiti e nel 2015 per Mad Max: Fury Road.

Con una visione del passato forse un po' troppo romanzata, con un approccio alla fedeltà storica un pelo altalenante e con un filo di velocizzazione di troppo in post-produzione non siamo certo davanti al miglior film automobilistico mai fatto. Nonostante tutto però riesce di sicuro a spiccare nel panorama odierno, e lo fa grazie a due ore e mezza godibili e apprezzabili da tutti, ma in modo particolare per gli amanti dei motori, con una narrazione solida e schietta.

Per questi meriti Ford v Ferrari si gode la meritata nomination, e va ad affiancarsi ad opere come Parasite, Jojo Rabbit, The Irishman, 1917, Once Upon a Time...in Hollywood e altri. Per scoprire quindi quale tra questi si aggiudicherà l'agognata statuetta dovrete aspettare fino a Lunedì 10 Febbraio, quando gli Academy Awards decreteranno i migliori film del 2019.

L'ultima creazione di Mangold ha avuto un ottimo successo al box office con 31 milioni di dollari incassati al debutto casalingo e 211 milioni guadagnati a livello globale. Il regista si è detto molto soddisfatto, dichiarando tra l'altro che non si tratta soltanto di un film d'azione.