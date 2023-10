Ford 'trasformata' in Ferrari: Maranello fa causa al concessionario ma perde

Acquistare una Ferrari non è semplice come con tante altre supersportive del mercato. Il marchio è molto geloso dei suoi gioielli e li vende solo a quei proprietari che ritiene opportuni (Ferrari ha una black list di utenti), allo stesso modo si difende da imitazioni e omaggi non autorizzati. Sentite però cos’è successo in Spagna.

Per molti appassionati di motori possedere una Ferrari è il sogno di una vita, i prezzi proibitivi delle meraviglie di Maranello però non permettono a tutti di averne una in garage. Per questo motivo il mondo è pieno di repliche, vetture che somigliano a delle Ferrari ma che in realtà non lo sono affatto (guardate questa Ford Cougar-Ferrari 458). Nel 2018 ad esempio un concessionario spagnolo ha ben pensato di acquistare una Ford Cougar trasformata in una replica della Ferrari F430 Scuderia.

L’operazione non è affatto piaciuta alla casa di Maranello che, gelosa com’è delle sue creazioni e delle sue proprietà intellettuali, ha trascinato in tribunale il rivenditore d’auto reo di possedere un’auto che non sarebbe dovuta esistere. La Ferrari-Ford sarebbe servita al rivenditore come auto aziendale, infatti sulla carrozzeria figuravano anche diversi sticker del concessionario. Il piccolo rivenditore spagnolo però è riuscito a spuntarla contro il colosso italiano: il giudice ha dato ragione al rivenditore, evitandogli così un risarcimento di 2,1 milioni di euro e un anno di carcere chiesti in tribunale.

Il giudice ha ritenuto eccessive le richieste di Maranello, inoltre il rivenditore ha dimostrato di aver acquistato la vettura già modificata, non è stato lui a trasformarla in una replica, dunque non poteva essere accusato di aver creato una vettura falsa. Inoltre l’auto non sarebbe stata venduta, come detto sopra il suo utilizzo sarebbe stato esclusivamente aziendale.

Tralasciando le mere questioni legali, la replica in questione sembra superficialmente una Ferrari, non serve però un occhio particolarmente esperto per riconoscere che si tratta di un falso. Neppure gli stemmi Ferrari non sono originali, riportano infatti la bandiera del Cile e non quella italiana. Il rivenditore spagnolo può così tirare un sospiro di sollievo al termine di un processo durato tre anni: “Nessuno ha cercato di far passare l’auto come una vera Ferrari” ha detto l’avvocato difensore del rivenditore María Muiño González a El Pais, “i loghi non erano originali, erano dei semplici sticker, inoltre l’auto non sarebbe stata venduta. È stata utilizzata dal mio cliente solo 12 giorni, poi è arrivata la causa”. Per tutti i motivi di cui sopra il giudice ha fatto decadere tutte le accuse, poiché non c’è mai stato l’intento di danneggiare Ferrari o i suoi clienti. Se avete intenzione di creare una Ferrari replica, beh pensateci bene...