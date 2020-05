Ford trasforma una volante in un forno per ammazzare il Coronavirus

I produttori di auto hanno svolto un ruolo fondamentale nel tenere al sicuro le persone durante la pandemia di Covid-19. Dal semplice stop alla produzione all'assemblaggio di ventilatori polmonari diretti agli ospedali, fino in alcuni casi all'approvvigionamento di risorse per la popolazione civile.

Adesso Ford pare stia usando una lezione imparata durante gli scorsi mesi di emergenza per migliorare i propri veicoli utili agli operatori del primo soccorso, incluso un aggiornamento atto a trasformare una volante Police Interceptor Utility in un forno su quattro ruote. Sì, avete letto benissimo.

Esattamente due mesi fa agli ingegneri Ford è venuta l'idea di sanificare e neutralizzare la diffusione del coronavirus attraverso il surriscaldamento dell'abitacolo dei veicoli. Un team di ingegneri della Ohio Stata University ha aiutato la compagnia americana a determinare la temperatura ottimale utile a far crollare in modo sensibile la carica virale dell'abitacolo mettendo in atto un processo piuttosto semplice.

Basta che gli occupanti dell'abitacolo escano dalla vettura in modo tale da poter consentire l'avvio della "Interior Cabin Heat Soak" (riscaldamento progressivo della cabina). Per i veicoli prodotti dal 2016 in poi il processo di sanificazione si attiva grazie alla pressione in un certo ordine di alcuni pulsanti riguardanti il cruise control. Le volanti più datate invece, per attuare la stessa operazione, hanno bisogno di uno strumento esterno che si connette alla porta OBDII del veicolo.

Per accertare l'avvio del programma, l'auto accenderà e spegnerà più volte i fari secondo un pattern prestabilito, per render palese il fatto che il processo di sanificazione sia in atto. In seguito il veicolo alza i giri del motore e pompa refrigerante nel sistema di riscaldamento consentendo il raggiungimento di una temperatura di quasi 57 °C all'interno dell'abitacolo. Una volta finito il tutto, il veicolo comincia a raffreddare gli interni dando anche un segnale attraverso i fari per indicarlo. Ford ha dichiarato che con questo metodo è possibile eliminare il 99 percento dei virus presenti sulle superfici interne evitando l'uso di trattamenti chimici.

