Tesla è inimitabile: Ford ci ha provato e ha perso 3.6 miliardi di dollari in 24 ore

La transizione verso l'elettrico di Ford sta costando parecchio denaro all'azienda dell'ovale Blu. Vi avevamo già raccontato di come Ford avesse perso 6 miliardi di dollari affrontando tale trasformazione epocale, ma il salasso non si è ancora esaurito.

Obiettivo di Ford, che di recente ha iniziato un rebranding europeo concentrandosi su auto più americane, battere o per lo meno equiparare Tesla, attuale leader mondiale dell'elettrico, ma fino ad ora le cose non stanno andando poi così bene.

Come spiega Bloomberg, l'azienda ha aumentato la produzione e sta cercando di sfruttare le economie di scala per ridurre i costi diminuendo i prezzi dei veicoli, ma per ora non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel, anzi.

Annunciando il taglio di prezzo di migliaia di dollari del suo F-150 Lightning, ha provocato un forte malumore negli investitori, con le azioni che sono scese del 5.9 per cento, il calo maggiore degli ultimi cinque mesi.

Tra l'altro il pick-up doveva costare, come annunciato prima della pandemia, circa 40mila dollari, ma anche con il taglio di prezzo costa circa 10mila dollari in più rispetto al previsto. E chissà che le cose non peggiorino ulteriormente, tenendo conto che a breve verrà messo in commercio il Tesla Cybertruck, il cui primo esemplare è stato mostrato alla GigaTexas in questi giorni.

Un analista del settore, parlando con Bloomberg, ha spiegato che aumentando la produzione, gli investitori temono che aumentino anche le scorte, un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio fra i produttori di auto elettriche oltre oceano. "Il tempo dirà se la riduzione dei prezzi Ford sarà stata giusta o meno...”, ha concluso.

Per ora Tesla sta risultando inimitabile e soprattutto inavvicinabile da ogni produttore di auto. Colossi come Ford ma anche Volkswagen, da sempre leader europeo delle auto, stanno riscontrando notevoli difficoltà nel diffondere sul mercato i propri modelli elettrici, con Tesla che nel contempo ha un vantaggio di almeno 10 anni in quanto a tecnologia e metodi di lavoro.