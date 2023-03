Ford Transit distrugge due Tesla Model 3 in un colpo solo: il video dell'incidente

Un automobilista a bordo di un furgone Ford Transit è riuscito nell'impresa di distruggere non una ma bensì due Tesla Model 3. L'episodio è avvenuto negli Stati Uniti, di preciso nella Carolina del Nord, e il tutto è stato immortalato dalle telecamere montate sulle due vetture elettriche.

Nel video, che trovate qui sopra, si vedono le due Tesla Model 3, una di colore rosso e una di colore nero, mentre viaggiano su una strada a due corsie per senso di marcia. Ad un certo punto, nei pressi di una “collina”, un Ford Transit di colore grigio che viaggiava nell'opposto senso di marcia è sbucato dal nulla, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno le due Tesla.

Nel filmato registrato dalle dashcam delle Model 3 si vede uno dei due guidatori frenare di colpo e sterzare a sinistra per cercare di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato inevitabile. Nel giro di pochi minuti si sono recati sulla scena dell'incidente gli uomini delle forze dell'ordine che hanno ricostruito l'accaduto dando ovviamente la colpa al conducente del Ford Transit.

In base a quanto emerso sembra che il furgone stesse per voltare a sinistra ma a causa della collina non ha visto arrivare le due Tesla Model 3, di conseguenza si è verificato lo scontro. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, anche se la Model 3 ne è uscita decisamente ammaccata.

Come si nota dal video, uno dei due fari anteriori è andato distrutto, così come il lato passeggero. Inoltre lo specchietto retrovisore è stato strappato via nello scontro, mentre il finestrino del passeggero anteriore è andato in frantumi.

Non è ovviamente la prima volta che vi riportiamo notizie di incidenti riguardanti le vetture di Elon Musk, e di recente vi avevamo riportato il caso della Tesla Model S che era finita contro il camion dei pompieri provocando la morte del conducente. Decisamente sfortunato anche l'automobilista che ha ritirato una Tesla Model S alle 9:30 distruggendola alle 12:30.