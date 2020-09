Il Ford Transit Custom Nugget protagonista al Salone del Camper 2020

Lo scorso mese di luglio, in piena estate, abbiamo provato il Ford Transit Custom Nugget, un veicolo dedicato agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor che ci ha sorpresi in senso positivo. Ebbene Ford lo ha reso grande protagonista al Salone del Camper 2020.

Se volete vederlo con i vostri occhi, e toccarlo con mano, lo trovate dunque al Salone del Camper 2020 di Parma proprio in questi giorni. Iniziato il 12 settembre, l'evento andrà avanti fino al 20 dello stesso mese. Tenete conto che il Salone del Camper è arrivato alla sua decima edizione ed è ormai un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore, non a caso coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i marchi più famosi della componentistica e dell'accessoristica.

Creato in collaborazione con Westfalia, il Ford Transit Custom Nugget è stato concepito per farvi sentire a casa anche quando siete in viaggio. I sedili si possono ruotare, il tavolo è a scomparsa, si può dunque ricreare una deliziosa zona giorno da condividere con la famiglia. C'è anche una cucina perfettamente attrezzata, con gas a due fuochi, lavello, frigo e una piccola dispensa.

È disponibile con una motorizzazione 2.0 Diesel EcoBlue in due livelli di potenza, 130CV e 185CV, quest'ultimo anche con cambio automatico. Esiste poi una versione Nugget Plus più lunga di 36,7 cm rispetto alla Standard, con lo spazio extra che serve a far posto a una toilette integrata con un WC elettrico (con pannello scomparsa per la privacy), un frigo da 40 litri e un armadio più grande. Trovate il Transit Custom Nugget presso il padiglione 6 stand G006.