Ford torna in Formula 1 con Red Bull dal 2026: è ufficiale

Ora è ufficiale, Ford torna in Formula 1 e lo farà dalla porta principale, fornendo i motori alla scuderia campione del mondo della Red Bull. L'ingresso, dopo le numerose indiscrezioni delle ultime ore, è stato ufficializzato pochi minuti fa e avverrà dalla stagione 2026.

Il presidente esecutivo Bill Ford, nell'annunciare il grande ritorno ha spiegato: "Questo è l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia degli sport motoristici della Ford, iniziato quando il mio bisnonno ha vinto una gara che ha contribuito a lanciare la nostra azienda. Torniamo all'apice dello sport, portando la lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione della Ford su uno dei palcoscenici più visibili del mondo".

A stretto giro di posta sono arrivati i commenti degli attori principali del circus, a cominciare dal CEO di Formula 1, Stefano Dominicali: “La notizia che la Ford tornerà in Formula 1 dal 2026 è ottima per lo sport e siamo entusiasti di vederla insieme agli altri marchi già presenti in Formula 1. Ford è un marchio globale con un incredibile storia nelle corse e nel mondo automobilistico e il nostro impegno per essere 'Net Zero Carbon' entro il 2030 e introdurre carburanti sostenibili nelle auto di F1 dal 2026 è un motivo importante alla base della loro decisione di entrare in F1: non vediamo l'ora che il logo Ford corra sui circuiti più iconici della F1 2026".

Così invece Mohammed Ben Sulayem, il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile: "Ci sono pochi produttori che hanno celebrato la storia dello sport automobilistico come la Ford e vederli tornare in F1 è un'ottima notizia: sottolinea ulteriormente il successo dei regolamenti per le nuove Power Unit del 2026 che hanno al centro un impegno, sia per la sostenibilità, sia per lo spettacolo, e creano ovviamente più interesse negli Stati Uniti per la nostra disciplina".

Ford utilizzerà tutto il suo know how e la sua lunghissima esperienza nel mondo del motorsport per fornire alla Red Bull le Power Unit ibride di nuova generazione, fornendo i motori anche ad Aplha Tauri. "Ford si affianca ai campioni del mondo della Red Bull per tornare ai vertici di questo sport, portando la sua lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in uno dei posti di maggiore visibilità al mondo", ha aggiunto il presidente esecutivo Bill Ford, mentre Jim Farley, Ceo di Ford Motor Company ha commentato: "Il ritorno della Ford in F1 con la Red Bull Racing è imperniato sulla direzione che stiamo prendendo come azienda, con veicoli sempre più elettrici. La F1 sarà una piattaforma incredibile per innovare, condividere idee e tecnologie e interagire con decine di milioni di nuovi clienti”.

Entusiasta il team principal di Red Bull, Christian Horner: "È fantastico dare il bentornato alla Ford in F1 attraverso questa partnership. Come produttore indipendente di motori il poter beneficiare dell'esperienza di un colosso come la Ford ci mette in una buona posizione verso la concorrenza. La Ford è un costruttore ricco di storia automobilistica che abbraccia generazioni, andando da Jim Clark ad Ayrton Senna e Michael Schumacher e per noi, come Red Bull Powertrains aprire il prossimo capitolo di quella dinastia, come Red Bull Ford, è tremendamente eccitante. Il 2026 è ancora un po' lontano, ma per noi il lavoro inizia ora".

Quando tornerà in Formula 1 Ford sarà l'unico produttore al mondo a competere in tutti le discipline motoristiche, visto che, oltre alla F1 l'azienda americana correrà nel WRC, nella Dakar, alla 24 Ore di Le Mans, nel WEC, IMSA, Nascar, NHRA e Supercars: "Stiamo entrando in una nuova entusiasmante era per la Ford - ha concluso Farley -: saremo in gara con la red Bull per vincere in F1, l'apice del motorsport".

La notizia del possibile 'come back' della casa dell'ovale nel circus era nell'aria da qualche giorno a questa parte e a fine gennaio il direttore di Ford Performance aveva già parlato del ritorno di Ford in Formula 1 attraverso Red Bull. Un periodo quindi di grandi trasformazioni per gli americani, come dimostrato anche dall'addio di Ford a Fiesta e Focus e la messa in vendita della fabbrica in Europa.