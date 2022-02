Ford sta tagliando i costi di produzione della Mustang Mach-E: ecco come ci riesce

La Mustang Mach-E è sul mercato da più di un anno, ma a differenza delle altre case costruttrici, Ford non sta con le mani in mano in attesa di un restyling per migliorare la sua vettura, ma lo fa in corso d’opera migliorando soprattutto l’efficienza e i costi della produzione, così da trarne anche profitto.

Solitamente certi dettagli vengono studiati durante il periodo di vita di un modello, per poi applicare le novità sul modello successivo, ma Ford ha approcciato la cosa in maniera differente, continuando a studiare una produzione più efficiente insieme ai suoi tecnici e ascoltando i pareri dei suoi clienti.

Ai microfoni di Automotive News, Darren Palmer, il General Manager di Ford per quanto riguarda i veicoli elettrici, ha spiegato che questa strategia ha permesso alla casa dell’ovale blu di tagliare 1000 dollari sul costo di produzione di ogni singola vettura. Ma come hanno fatto ad ottenere tali risultati? Ad esempio riducendo il numero di pezzi necessari a comporre il bagagliaio posteriore dell’auto, che ora si compone di soli due pezzi contro i 9 originali. I tecnici hanno osservato la concorrenza e ascoltato i consigli e i pareri dei suoi clienti, senza trascurare l’elemento ambientale.

Anche i sedili riscaldati hanno giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di tale obiettivo. Grazie alle Mustang Mach-E connesse (qui potete leggere la nostra prova su strada delal Ford Mustang Mach-E), il team Ford si è reso conto che la maggior parte dei clienti non solo richiede questa tipologia di sedute, ma le utilizza maggiormente rispetto al sistema di riscaldamento, per questo la casa ha deciso di offrirli come equipaggiamento di serie nella versione California Route 1, e allo stesso tempo ha ridotto i motori necessari all’areazione, che da quattro sono diventati due.

A tal riguardo, Palmer ha aggiunto: “Si scopre che le persone adorano i sedili riscaldati e li usano in un veicolo elettrico invece della ventilazione riscaldata, quindi abbiamo standardizzato i sedili riscaldati ed eliminato l'altro. Abbiamo ottenuto un prezzo migliore perché abbiamo ottenuto più volume. È stata una riduzione della complessità e una scala di costruzione, il che significa che le abbiamo rese molto più economiche”.

Questa strategia non finirà, anzi, Ford ha messo in piedi una vera e propria task force focalizzata sulla semplificazione e sul miglioramento dell’efficienza produttiva, che verrà adottata anche sui prossimi modelli EV del marchio, come l’F-150 Lightning e l’E-Transit. Palmer ha quindi aggiunto: “Nel tempo, il nostro obiettivo è quello di rendere tutti i nostri veicoli elettrici migliori e più convenienti per raggiungere sempre più persone. Le condizioni di mercato determinano anche i prezzi. Al momento, c'è un'enorme scarsità di prodotti e questo sta anche incidendo sui prezzi. Li valutiamo ogni mese per sapere dove siamo”.

Insomma sembra proprio che SUV elettrico sia un modello molto caro alla casa dell’ovale blu: pensate che Ford ha utilizzato anche fondoschiena artificiali per mettere alla prova i sedili delle Mustang Mach-e.