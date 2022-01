Ford sta sviluppando una nuova Mustang GT3 con M-Sport, il team dietro alla Puma Rally1

Ford Performance ha annunciato di essere al lavoro su una nuova Mustang GT3 da competizione, che dovrebbe fare il suo debutto in pista nel 2024, schierandosi sulla griglia di partenza della 24 ore di Daytona, ma potrà correre anche in altre competizioni che seguono il regolamento GT3.

Per raggiungere l’obiettivo, Ford collaborerà con Multimatic e M-Sport, lo stesso team con cui ha dato vita alla Ford Puma Rally1, che ha vinto l’ultimo Rally di Monte Carlo al suo debutto nella stagione WRC 2022.

“Mustang è nata per correre fin dall'inizio e siamo entusiasti di presentare la versione GT3 per competere testa a testa contro alcuni dei più grandi produttori del mondo", ha affermato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports. “Con 58 anni di esperienza globale nelle gare di durata, tra cui NASCAR e V8 Supercar australiane, siamo pronti a portare la Mustang al livello successivo delle prestazioni globali”.

A differenza della Mustang GT Gen3 che farà il suo debutto nel campionato V8 Supercars nel 2023, la Mustang GT3 monterà nuovamente il motore V8 Ford “Coyote”, ma la cilindrata si fermerà a 5.0 litri, e verrà costruito in Regno Unito nello stabilimento di M-Sport, dove prendono vita le plurivittoriose auto da rally del team guidato da Malcolm Wilson, che parlando della collaborazione ha affermato: “Siamo lieti di ampliare il nostro rapporto con Ford e di estenderlo al mondo delle corse dopo 25 anni di grande successo insieme nel Campionato del mondo di rally. M-Sport ha una vasta e approfondita conoscenza e competenza nelle corse su circuito, in particolare dal nostro programma GT3 che utilizzava un motore V8 sviluppato da M-Sport per GT3 che ci ha portato alla vittoria nella 12 ore di Bathurst 2020 e nella 1000 km di Paul Ricard del 2019”.

Invece la vettura sarà costruita da Multimatic Special Vehicle Operations, un’azienda che ha già collaborato con Ford per creare alcuni progetti su misura del cliente basati su Mustang, oltre ad aver lavorato sulla Ford GT da corsa e sul Ford Bronco DR sviluppato per correre nella Baja 1000.