Ford sviluppa la tecnologia "Geofencing": in certe aree la velocità si adegua da sola

La sicurezza delle automobili ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, e i sistemi elettronici di aiuto alla guida sono diventati via via più comuni anche sulle vetture non di alta gamma. Lo sviluppo però non si ferma mai, e a tal proposito Ford è al lavoro sulla tecnologia di “Geofencig”.

Di cosa si tratta esattamente? Tramite il geofencing si delimitano delle aree specifiche in maniera virtuale e al loro interno vengono impostate delle regole da seguire, come ad esempio un limite di velocità. Quando una vettura entra all’interno dell’area, automaticamente adeguerà la sua velocità al limite imposto.

Al momento Ford sta testando questa tecnologia a Colonia, in Germania, creando delle zone virtuali nei pressi di scuole, ospedali e aree commerciali particolarmente affollate dai pedoni. La particolarità di questo sistema è che non si affida ai segnali stradali o a eventuali telecamere esterne in grado di “leggere” la situazione (pensate ad esempio al complesso sistema di guida autonoma Tesla Autopilot), e questo offre notevoli vantaggi non solo in fatto di semplicità ma anche a livello urbanistico: se le vetture riescono ad adeguarsi alle zone urbane, si potrebbe ridurre l’utilizzo di segnaletica verticale che “sporca” il colpo d’occhio delle città.

Ford sta testando questo sistema a bordo dei suoi veicoli commerciali elettrici E-Transit, e l’obiettivo è quello di portare questa tecnologia sui suoi prodotti di serie, non solo commerciali ma anche ad uso privato. Infine bisogna aggiungere che attualmente il sistema riconosce la zona e riduce la velocità del veicolo in maniera autonoma, ma il conducente è in grado di aumentare nuovamente la velocità disattivando il sistema, ma in futuro potrebbe cambiare proprio per evitare che si superino i limiti.