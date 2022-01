Ford svelerà il Bronco Raptor il prossimo 24 gennaio: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Gli amanti del Ford Bronco standard stanno aspettando con ansia l’arrivo della versione Raptor, ma pare che l’attesa sia destinata a finire. Ford Motor Company ha infatti annunciato il reveal del Bronco più aggressivo della gamma per il prossimo lunedì 24 gennaio. Manca ancora qualche dettaglio, ma ecco ciò che sappiamo sul Raptor.

Nell’ultimo periodo è stato avvistato più volte in compagnia del Ranger Raptor, e questo ci ha permesso di vedere le prime differenze rispetto alla versione standard del Bronco. Innanzitutto bisogna specificare che i vari avvistamenti hanno sempre avuto come protagonista la versione a 4 porte del fuoristrada americano, il che fa pensare ad una versione due porte che arriverà in un secondo momento.

Sotto al cofano dovrebbe battere ancora il motore twin-turbo V6 che, secondo alcuni rumors, dovrebbe una cilindrata di 3.0 o 3.5 litri, con una potenza stimata tra i 400 e i 450 CV, collegato alle quattro ruote tramite un cambio automatico. Il Raptor sfrutta poi delle sospensioni rialzate e più performanti, che permetteranno di oltrepassare ogni ostacolo con una maggior facilità, assieme ad un nuovo impianto frenante più potente assieme ai componenti della trasmissione più resistenti agli eventuali maltrattamenti dell’offroad.

Le modifiche proseguono poi all’interno, con uno schermo dell’infotaiment dalle dimensioni più generose, assieme ad un inedito cruscotto che in questo modello sembra aver abbandonato il tachimetro analogico in favore di quello digitale.

La versione Raptor si affiancherà al Bronco standard e al Bronco Sport, e chissà se un domani vedremo mai un Ford Bronco Van come quello immaginato dal designer Samir Sadikhov.