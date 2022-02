Ford svela la GT Alan Mann Heritage Edition al Chicago Auto Show: è la settima GT speciale

Le Heritage Edition sono delle versioni speciali della Ford GT, realizzate in tributo alle GT originali che hanno corso negli anni ‘60, e che a breve vedranno un nuovo modello aggiungersi alla collezione, proprio adesso che la Ford GT si appresta a vivere l’ultimo anno di produzione.

Poco prima di Natale vi avevamo mostrato alcune immagini della Ford GT Alan Mann Heritage Edition, ma adesso la casa dell’ovale blu ha deciso di togliere i veli dalla sua ultima versione speciale in occasione del Chicago Auto Show, e finalmente possiamo vederla nella sua interezza, vestita di una carrozzeria in tinta rossa-bianco-oro, accanto alla Ford AM GT-1 prototipo del 1966.

Non una vernice qualunque, ma una colorazione che contraddistingueva le vetture del team Alan Mann appunto, che corsero in diverse competizioni utilizzando sempre vetture rosse con righe oro e alcuni dettagli bianchi, e con l’iconico numero 16 sulle portiere, che fa ritorno anche sulla Ford GT di oggi. Inoltre la AM Heritage Edition è caratterizzata da numerosi componenti in fibra di carbonio, una caratteristica che ha sempre contraddistinto i progetti della team in questione, che ha avuto sempre un occhio di riguardo verso la leggerezza. Per questo anche i cerchioni da 20 pollici sono realizzati in fibra di carbonio, e nascondono un impianto frenante Brembo con pinze tinte di nero e rosso.

La pregiata fibra la ritroviamo anche nell’abitacolo, assieme ad altri materiali di altissima qualità, come l’Alcantara in tinta Black Ebony che ricopre il volante, il cruscotto, i montanti e i sedili, che sono caratterizzati da cuciture in oro e logo GT ricamato sui poggiatesta. Alcuni elementi del cruscotto sono invece dorati, mentre i paddle del volante sfoggiano la tinta Alan Mann Red.

La Ford GT Alan Mann Heritage Edition verrà prodotta in edizione limitata ed è già disponibile per alcuni “clienti selezionati”, e ricordiamo che si tratta della settima edizione speciale dedicata a questo modello, che si aggiunge a tutte le altre versioni che di anno in anno hanno reso omaggio alle vetture da competizione del 1966, 1967, 1968, quella del 1969 con livrea Gulf e quella del 1966 che corse a Daytona. La sesta Ford GT HE ha reso omaggio ai cinque prototipi del 1964 che hanno dato vita alla leggendaria GT40.