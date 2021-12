Ford svela la Ford Puma Rally1 WRC definitiva in un trailer denso di azione

Ford non è più legata a Ken Block, che è passato in Audi e ha già presentato la sua prossima auto da Gymkhana, ma non è stata con le mani in mano, e adesso toglie i veli dalla Ford Puma Rally1 WRC nella sua forma definitiva, con un trailer cinematografico dove il nuovo bolide da rally da spettacolo nella fabbrica rumena dell’azienda.

Alla guida della vettura c’è il pilota ufficiale del team M-Sport Ford World Rally Team (lo stesso reparto sportivo che ha dato vita alla Panda ‘Pandamonium’ da rally), Adrien Fourmaux, che si è messo al volante della vettura per mettere a ferro e fuoco la fabbrica di Craiova, in Romania.

Il trailer è ben diverso da un video Gymkhana, ma l’azione non manca affatto. Il filmato inizia con lo staff Ford intento ad organizzare una piccola festa per celebrare il milionesimo veicolo uscente dalla catena di montaggio, ma nella notte un fulmine colpisce lo stabilimento elettrizzando una Puma standard che poi vediamo trasformata nel nuovo bolide da WRC, erede della plurivittoriosa Ford Fiesta.

Da qui inizia un susseguirsi di scene a terra e con l’ausilio di un drone, per immortalare quasi due minuti di derapate di potenza, tirate di freno a mano, sgommate e urla del motore 1.6 litri EcoBoost, il tutto accompagnato dalla Sinfonia No.5 di Beethoven. Non manca anche una scena “stealth”, in cui il pilota ricorre alla sola propulsione elettrica per eludere una guardia intenta a guardare i video del leggendario Colin McRae alla guida della Focus in livrea Martini.

Vi ricordiamo infatti che dal prossimo anno le vetture del campionato WRC saranno ibride, e i motori da 1600 cc verranno affiancati da un’unità elettrica capace di fornire, a discrezione del pilota, ulteriori 100 kW fino a tre secondi, grazie ad una batteria da 3.9 kWh che si ricarica durante le franate e i momenti di ‘coasting’ per permettere di utilizzare più volte il boost elettrico.

Se l’azione della nuova Ford Puma Rally1 non vi è bastato, gustatevi anche i test pre-campionato della rivale Toyota GR Yaris Hybrid WRC.