Ford Super Duty distrugge una Jeep nel tentativo di trainarla

Ci sono modi e modi per trainare un veicolo bloccato, e a quanto pare il proprietario di un enorme pickup Ford Super Duty ha evidentemente esagerato nel tentativo di liberare un Jeep Liberty incastrato. Nel caso in cui voleste vedere il video in alto dovrete cliccare su "Guarda su YouTube".

La clip inizia con il Ford Super Duty mentre fa girare a vuoto le proprie ruote con l'intento di smuovere la Jeep. Chiunque abbia una minima esperienza nel rimorchio di un veicolo, sa già che c'è un grosso problema. Qualcuno ha deciso di avvolgere una catena intorno alla ruota posteriore destra della Jeep, ed è proprio lì che è concentrata tutta la forza in gioco.

Dall'audio ci pare di capire ci fosse un bidoncino dell'immondizia incastrato sotto il Liberty, che a sua volta è sopra un marciapiede, e non sappiamo come sia potuto finire in tale condizione. A ogni modo, al secondo tentativo il Ford Super Duty prende la rincorsa percorrendo un metro in marcia indietro e, quando il conducente spinge sul gas, combina un ovvio disastro.

La catena, ovviamente, separa la ruota dal resto del veicolo con una forza immane, creando oltretutto anche dei danni al paraurti posteriore. Ciò non riesce comunque a smuovere la Jeep, seriamente bloccata.

La donna intenta a osservare la scena resta totalmente a bocca aperta. All'improvviso l'audio viene tagliato, ma negli astanti si legge più eccitazione e sgomento che preoccupazione e rabbia. Non c'è bisogno di dire che, se avessero collegato un cavo ad un elemento strutturale del veicolo, tutto questo non sarebbe mai successo.

A proposito di maldestri tentativi di traino, ecco a voi la sciagurata idea di un rimorchiatore il quale lasciando un SUV a trazione integrale con le ruote posteriori sull'asfalto, l'ha trascinato con il suo carro attrezzi arrecandogli danni enormi. In chiusura vogliamo rimandarvi alla simulazione della prova di forza in rimorchio tra Ford F-450 Super Duty e Tesla Cybertruck: il video è fantastico.