Ford stuzzica Tesla: l'F-150 Lightning può ricaricare la vostra Model 3

Il nuovo Ford F-150 Lightning è ormai in produzione e il marchio americano, per celebrare la cosa, ha tenuto uno sfavillante evento presso lo storico impianto di Rouge - dove il CEO Jim Farley ha lanciato qualche frecciatina a Tesla.

Il pick-up elettrico F-150 Lightning, che in quanto a produzione sta per battere clamorosamente il Tesla Cybertruck sui tempi (un nuovo Tesla Cybertruck filmato alla Giga Fremont), è considerato un modello chiave dalla compagnia dell'ovale blu, importante quasi quanto la storica Model T. Da una parte della bilancia abbiamo le forme di uno dei pick-up più venduti della storia americana, dall'altra alcune delle migliori tecnologie in campo elettrico, fra cui anche la ricarica bidirezionale.



L'F-150 Lightning è, secondo le parole di Jim Farley, "una piccola centrale elettrica da 10 kW", capace di cedere la sua corrente anche ad altre vetture a batteria, può ad esempio servire "ai vostri amici che possiedono una Tesla" ha detto il CEO divertito (nello speech che trovate in pagina la battuta si trova attorno al 31esimo minuto). Non è la sola frecciata che Ford ha scagliato in direzione della grande T, durante l'evento sono state mandate in onda anche diverse clip in cui si vede il Vice President di Ford Darren Palmer chiamare alcuni utenti che hanno già riservato un F-150 Lightning per chiedere loro che utilizzo avrebbero fatto del mezzo.



Ebbene alcuni di loro hanno detto chiaramente di aver ceduto la loro Tesla per acquistare un nuovo F-150, che ovviamente offre spazi e possibilità che le Tesla non possono ancora offrire. Uno smacco in piena regola dunque, che magari susciterà qualche battuta di ritorno da parte di Elon Musk - anche se ultimamente è molto impegnato a rispondere a chi è critico nei confronti del suo acquisto di Twitter. Tornando al F-150 Lightning, con oltre 200.000 ordini già ricevuti e un target di produzione di 150.000 unità nel 2023, Ford ha intenzione di diventare leader del settore, almeno in campo pick-up. Ma quanto costa il nuovo Ford F-150 Lightning?