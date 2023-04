Ford può sperimentare la Guida Autonoma di Livello 4: c'è l'ok della NHTSA

Ford detiene a oggi uno dei migliori sistemi di assistenza alla guida che possiate acquistare, ovvero BlueCruise di Livello 2. A dirlo non siamo solo noi, che con la Ford Mustang Mach-E GT abbiamo percorso 4.500 km, ma anche Consumer Reports (i migliori sistemi di assistenza secondo CR). Ebbene ora la società potrà sperimentare con il Livello 4.

L'ovale blu è stato appena autorizzato dalla NHTSA a testare fino a 2.500 veicoli autonomi all'anno dotati di tecnologia di assistenza di Livello 4. Per saperne di più sui livelli della Guida Autonoma vi rimandiamo al nostro articolo Come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al Livello 5, possiamo in ogni caso dirvi che con il Livello 4 il veicolo è in grado di guidare in totale autonomia, legalmente però dev'esserci comunque un conducente dietro lo sterzo pronto a intervenire per qualsiasi evenienza. Arrivati al Livello 5 invece le macchine potranno circolare senza nessun conducente, teoricamente potrebbero non avere neppure uno sterzo.

Ford rilancia così la posta in gioco in termini di Guida Autonoma, dove la lotta è serrata soprattutto con Tesla, GM, BMW e Mercedes-Benz. Il marchio tedesco della stella a tre punte è stato il primo a commercializzare un sistema di Guida Autonoma di Livello 3, ora però anche Ford - con questa sperimentazione - lavorerà per portare il Livello 3 sulle sue auto passeggeri, mentre il Livello 4 sarà elaborato soprattutto per un uso commerciale/flotte/robotaxi.