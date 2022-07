Ford sperimenta un robot per la ricarica automatica dell'auto elettrica

Ricaricare la propria auto elettrica non è un'operazione molto difficile, a volte è forse necessaria qualche manovra un po' strana per mettersi a portata di cavo ma niente di impossibile. Le persone disabili però possono avere molti più problemi e Ford sta sperimentando un robot per la ricarica automatizzata, accessibile a tutti.

Questo speciale robot può essere azionato direttamente all'interno dell'auto attraverso lo smartphone. I conducenti disabili possono scegliere se rimanere all'interno del veicolo fino a ricarica ultimata oppure lasciare la vettura parcheggiata - con il robot che si occupa di collegare la vettura e poi scollegarla a ricarica finita.

Anche senza questa innovazione i conducenti disabili hanno individuato nella facilità di ricarica un punto a favore delle elettriche, questo robot però amplia le possibilità davvero a chiunque. Dopo i primi test di laboratorio inoltre il robot è stato sperimentato anche nel mondo reale, con i dispositivi che sono riusciti a trovare la porta di ricarica delle auto grazie a una telecamera e a un braccio robotizzato. Poi gli utenti Ford hanno potuto monitorare lo stato di carica dalla loro app FordPass.

Sviluppato ad hoc dall'Università di Dortmund, il robot vede tra i partner anche IONITY, che in futuro potrebbe implementare simili soluzioni presso le sue stazioni ad alta potenza. Nel frattempo la rete Blue Oval Charging Network di Ford si sta espandendo rapidamente, con già oltre 300.000 stazioni in tutta Europa - che i clienti possono trovare rapidamente grazie alle funzionalità Ford Charge Assist presente nel sistema SYNC 4 di Ford.