Ford è sicura, la Mustang non è minacciata da SUV e pickup

Da tempo molti appassionati, spesso per motivi validi, hanno paura della mania verso i SUV, per la quale la stragrande maggioranza dei produttori di auto ha incrementato il numero di Sport Utility Vehicle presente nel proprio portfolio di modelli per inseguire, come è giusto che sia per una società a scopo di lucro, guadagni più sicuri ed elevati.

La paura di molti riguarda l'eventuale cancellazione di un modello importante per gusti personali o per doti dinamiche, ma Ford ha voluto chiarire la situazione tramite le parole del leader del marketing Mustang Jim Owens, che ha ribadito il fatto che la nota muscle car statunitense non sarà mai minacciata dal trend dei SUV, tantomeno da quello dei pickup, altrettanto popolari negli Stati Uniti.

Owens ha riferito attraverso Ford Authority che questa tendenza va avanti già da molto tempo, e che nonostante essa sia palese non dev'esserci alcuna preoccupazione per il futuro della Mustang:"E' sempre stato così. Basta guardare ai volumi della F-150 paragonandoli a quelli della Mustang. Il segmento delle auto sportive è un salutare 1,2 percento dell'industria, e stiamo continuando a essere leader del market share con le sportive più vendute da molti anni, sia a livello globale che negli Stati Uniti."

Insomma, almeno per il momento alcuni modelli non sono stati intaccati dall'ascesa dei SUV, ma bisogna far notare che ad esempio la Camaro di Chevrolet continua costantemente a perdere quote di mercato. Al contempo però le sportive piazzate a prezzi ragionevoli non hanno subito un crollo verticale, e sono in tanti a riporre grandi speranze verso la nuova GR Supra, per la BMW Z4 o per la futura sportiva Nissan a brand "Z".

A ogni modo l'Ovale Blu ha già iniziato a declinare la storica vettura in una incarnazione elettrica per non perdere questo velocissimo treno che punta verso un nuovo tipo di autovettura. La Ford Mustang Mach-E infatti coglie parte della filosofia della macchina con motore a combustione interna modificando tanti altri elementi, ma senza mai tralasciare mood e performance.

Per concludere restando in tema vogliamo rimandarvi alla Ford Mustang Mach 1, la quale è arrivata da pochissimo sul suolo europeo. Scopriamola insieme.