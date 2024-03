Ford, gli sconti di marzo 2024: Puma, Focus e Mach-E fino a 6.000 euro in meno

Dopo avervi segnalato le 10 auto acquistabili in Italia a meno di 15.000 euro a marzo 2024, torniamo a parlare di vetture in promo, ma in questo caso ci vogliamo concentrare sulle offerte di casa Ford, a cominciare dalla Puma.

Per tutto il mese in corso, fino al 31, la B-SUV dell'ovale Blu è acquistabile con 3.000 euro di sconto su una doppia versione, grazie agli Ecodays di Ford. Il primo modello in offerta è l'allestimento Titanium con motore 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 cavalli, acquistabile a 24.150 euro.

L'offerta è valida solo previa rottamazione di un veicolo che sia di proprietà del cliente da almeno sei mesi e prevede un finanziamento da 119 euro al mese per 24 mesi, anticipo di 5.200 euro e una maxi rata finale da 16.561 euro per un totale da rimborsare € 19.508,81 (TAN 0%, TAEG 1,52%). Attenzione anche alla stessa Ford Puma, con la stessa motorizzazione, ma in allestimento ST-Line, quindi un po' più sportiveggiante, in vendita a 25.000 euro, sempre con uno sconto di 3.000 euro e sempre in caso di rottamazione di un veicolo che sia stato immatricolato entro il 31 dicembre del 2013. Un esempio di finanziamento? 119 euro al mese per due anni, 5.200 euro di anticipo e rata finale da 17.360 euro.

La Ford Puma, che a breve diverrà elettrica, è senza dubbio un'auto molto interessante e lo dimostra il fatto che nei primi due mesi del 2024 abbia convinto 5.285 italiani, undicesima auto più venduta in assoluto. Per il mese di febbraio 2024, invece, la Ford Puma è stata la tredicesima auto più venduta con 2.449 immatricolazioni, dati UNRAE.

Rimanendo in casa Ford segnaliamo anche un'altra offerta molto interessante, quella per la Ford Focus ST-Line Hybrid, sempre con motore 1.0 EcoBoost da 1256 cavalli, acquistabile a 26.000 euro invece che 31.000, quindi con ben 5.000 euro di sconto. Il finanziamento prevede una rata da 129 euro al mese e rottamazione.

Chi volesse acquistare l'elettrica di Ford, l'ottima Mustang Mach-E, può invece approfittare di uno sconto di 6.000 euro esatti, 60.900 euro invece che 66.900, per la versione Premium RWD Extended Range, in vendita a partire da 495 € al mese. Infine segnaliamo le due promo per il mini van Ford Tourneo, a comincia da quella per il Connect Titanium 1.5 EcoBoost 114CV acquistabile a 26.650 euro anziché 33.150 euro (quindi 7.000 euro di sconto), solo in caso di finanziamento e di rottamazione. Per il Ford Tourneo Courier invece il prezzo è di 19.900 euro invece che 23.950 euro, quindi con il 20 per cento di sconto.