Ford scommette sull'elettrico e vince: vendite più che raddoppiate a ottobre

Lo scorso settembre abbiamo parlato del possibile abbassamento di prezzi per le auto elettriche Ford, ma potrebbe anche non servire al gigante di Detroit dati gli ultimi dati di vendita registrati: nel mese di ottobre 2022 le vendite di BEV Ford sono più che raddoppiate, rafforzando Ford come secondo produttore di veicoli elettrici negli USA.

I numeri parlano chiaro e, in realtà, indicano in primis a un calo delle vendite totali per Ford e Lincoln sul mercato domestico. Per essere precisi, si parla di una diminuzione del 10% su base annuale, ovvero a 158.327 unità complessive a ottobre 2022: 151.131 veicoli sono a marchio Ford, per un calo del 9,8%, e 7.196 Lincoln.

Attenzione però al segmento elettrico, poiché lo scorso mese sono state vendute 6.261 unità per una crescita del 120% anno su anno. Come si compongono le vendite? La maggior parte dei modelli venduti sono Ford Mustang Mach-E, per un totale di 3.055 veicoli; seguono Ford F-150 Lightning con 2.436 nel mese del debutto e Ford E-Transit con 770 unità. In questo modo, Ford è arrivata a oltre 47.000 veicoli completamente elettrici venduti nel 2022, in crescita del 119%.

La transizione all’elettrico è dunque ancora all’inizio, ma sembra già molto convincente. Se anche voi siete incuriositi da questa soluzione, ricordiamo che è possibile provare le Ford Mustang Mach-E per 48 ore grazie al programma 2Day Drive.