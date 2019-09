Ford ha rivelato l'autonomia del SUV elettrico in stile Mustang

Ford punta a creare un pubblico di consumatori consapevoli sulle opportunità dei veicoli elettrici. Non stupisce, gli americani su questo fronte sono molto indietro (ne sa qualcosa la CNN). Per questo ha lanciato un sito interamente dedicato al nuovo suv elettrico.

"Fin dove ti porterà il SUV completamente elettrico di Ford?" scrive l'azienda, lanciando il nuovo tool. Eh già, perché l'azienda vuole che gli americani, in prima persona, possano vedere fin dove cu si può spingere con un'unica ricarica. Un modo estremamente semplice per far capire alle persone che il loro veicolo non scende assolutamente a compromessi, e ha lo stesso raggio d'azione della maggior parte dei veicoli.

E qua inizia il bello, perché Ford ha deciso di giocare a carte scoperte rivelando fin da adesso l'autonomia effettiva del Suv elettrico: 370 miglia, quasi 600 Km.

Ford ha anche raccolto una serie di fatti sul modo in cui il grande pubblico percepisce le elettriche, è il frutto di uno studio che ha commissionato:

9 proprietari su 10 dicono che guidare un ibrido o una elettrica è divertente

3 persone su 4 desiderano di possedere un'auto elettrica in futuro, il 92% dei cinesi, il 73% degli europei e il 53% degli americani

Il 73% dei proprietari di auto ibride o elettriche dice che sono semplici da gestire

la mancanza di colonnine per la ricarica, la vita delle batterie, e la necessità di ricaricare l'auto frequentemente sono i tre principali elementi di timore espressi dai consumatori

Anche per questo Ford parla di un gap di percezione, con gli americani in particolare che hanno ancora una visione distorta delle auto elettriche. Anche per questo servirebbe che i brand e gli attori istituzionali si impegnassero di più per educare i consumatori sui benefici dell'elettrico. "Vogliamo aiutare gli americani nel loro viaggio".



Ora che sappiamo l'autonomia del SUV 100% elettrico di Ford, non resta che vedere il suo look. Un render notevole aveva provato ad immaginarlo, mentre di recente sono spuntate delle foto "spia" ufficiali.