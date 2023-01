Ford ritornerà in F1 con Red Bull? Ne parla il direttore di Ford Performance

Il ritorno della partnership tra Ford e Red Bull in Formula 1 potrebbe davvero avvenire e a confermarlo è lo stesso Ovale Blu, seppur in maniera leggermente indiretta. A parlarne con la stampa è stato il direttore di Ford Performance Mark Rushbrook, il quale ha ammesso l’interesse dell’azienda per la F1.

A quanto pare, infatti, Ford Performance sarebbe già nella fase avanzata delle trattative con Red Bull per dare vita a un marchio capace di produrre nuove power unit dalla stagione 2026 che, ricordiamo, sarà il punto di svolta per i regolamenti del Circus. Nel migliore dei casi, l’accordo potrebbe raggiungere la chiusura prima della prossima stagione.

Mark Rushbrook ha dichiarato: “La F1 è in forte crescita, sia negli Stati Uniti che a livello globale. Quello che hanno fatto bene è stato creare grandi corse e grandi competizione. Sono stati in grado di raggiungere un nuovo pubblico grazie a iniziative come Drive to Survive. Come azienda partecipiamo alle gare d'innovazione, trasferimento tecnologico, l'opportunità di apprendimento, ma anche per ragioni di marketing. Di sicuro la situazione è cambiata e va presa in considerazione”.

L’entrata in F1, sia chiaro, è ancora una mera speculazione. Ciononostante, lo stesso Rushbrook ha specificato che è necessario studiare questa possibilità al fine di comprendere le sue potenzialità.

Sempre dagli Stati Uniti, invece, sembra proprio che Andretti e Cadillac entreranno in F1 nel 2026 o negli anni successivi; a fine 2023 arriverà la proposta formale.