Ford risponde a Tesla e taglia i prezzi della Mustang Mach-E

Lo scorso 13 gennaio 2023 Tesla ha sganciato una bomba (commerciale s’intende) sull’intero mercato automotive: ha abbassato i prezzi di alcuni modelli anche di 12.500 euro in Italia, di circa 12.000 dollari negli USA. Ebbene arrivano le prime risposte: Ford ha tagliato il listino della Mustang Mach-E.

Al momento il taglio sembra essere attivo soltanto negli USA, l’ovale blu però dovrà passare alla controffensiva commerciale anche in Europa se non vorrà farsi schiacciare dalle vendite di Elon Musk. Oltreoceano l’abbassamento dei prezzi non arriva certo ai 12.000 dollari di Tesla, abbiamo in ogni caso alcuni modelli di Mach-E che ora costano 5.900 dollari in meno rispetto a qualche ora fa.

La Ford Mustang Mach-E Select RWD Standard Range costa adesso 45.995 dollari, in discesa di 900 euro, è però la GT Extended Range a ottenere lo sconto maggiore: costa ora 63.995 dollari, 5.900 dollari in meno rispetto al precedente listino (in Italia invece costa ancora più di 80.000 euro). Formalmente Ford ha consegnato circa 40.000 Mustang Mach-E nel 2022 negli Stati Uniti, la produzione è settata su 80.000 unità all’anno ma l’obiettivo è salire a 130.000 unità all’anno, vedremo se il taglio di prezzo aiuterà l’ovale blu a vendere più vetture…

Speriamo che Ford riesca a tagliare il listino anche in Europa, con la Mustang Mach-E abbiamo viaggiato per 4.500 km in tutta Italia e abbiamo con lei un rapporto particolare, sarebbe bello se fosse accessibile a un pubblico più ampio.