Ford risolve i problemi di ricarica della Mustang Mach-E con un aggiornamento

Il lancio della nuova Ford Mustang Mach-E non è stato privo di problemi. Le vetture infatti godevano di una ricarica non così rapida (motivo per cui la Mach-E è arrivata ultima nel percorrere 1.600 km) e di un'autonomia ancora perfezionabile. Ora però tutto è cambiato.

Lo scorso mese di settembre vi abbiamo raccontato di come l'ovale blu abbia già aggiornato le sue Mach-E 2022, portando la batteria della versione standard a 70 kWh, mentre l'Extended Range offrirà il prossimo anno 91 kWh. Non è la sola novità dell'elettrica americana: dagli USA arriva la conferma che un nuovo aggiornamento software ha migliorato la velocità di ricarica. Parliamo del 21P22 Software Calibration Update, con l'auto che ora ricarica più velocemente al di là dell'80%.

Prima dall'80% al 90% la Mach-E incamerava 11-12 kW, ora riesce ad arrivare comunque a 40-50 kW, abbiamo infatti delle immagini che mostrano una ricarica all'81% a 43 kW, all'83% a 42 kW presso una colonnina di Electrify America. Questo è solo un esempio, un secondo caso ha visto una potenza di 28-30 kW attorno all'80% con batteria fredda, mentre poi con la temperatura più alta si è arrivati a 40 kW. Ci sono stati anche casi in cui all'85% la potenza è arrivata a 45 kW, sembra dunque che il problema rinominato charging cliff sia risolto.