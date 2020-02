Ford riempie il baule anteriore del SUV Mustang Mach-E di gamberi e hot wings

Come ormai saprete, le nuove auto elettriche non hanno bisogno di un cofano anteriore per ospitare un motore. Così come le Tesla, che hanno dato il via alla "moda" del baule anteriore, anche la nuova Ford Mustang Mach-E ha un bagagliaio frontale - con l'ovale blu che ha ben pensato di sponsorizzare la cosa con gamberetti e alette di pollo.

Avete letto bene, il baule anteriore di una Ford Mustang Mach-E ripieno di gamberetti e alette di pollo, con la gente pronta a servirsi e a sorridere per l'occasione. Non stiamo parlando di un evento venuto in mente a qualche tifoso esagitato durante la notte del Super Bowl, tutt'altro: è stata un'idea ufficiale di Ford, che ha rilasciato anche un comunicato ufficiale. Si tratta di un modo per sponsorizzare per l'appunto la capienza del baule anteriore del SUV elettrico, che sarà disponibile sul mercato a fine anno.

Secondo l'ovale blu, 4 sono i punti chiave del baule. Primo: è grande quanto un frigorifero portatile, dunque basta occupare il bagagliaio principale con contenitori frigo, si può riempire il baule di ghiaccio, cibo e bevande, con l'acqua che farebbe il suo corso una volta finito grazie al tappo di scarico sul fondo. Secondo: non solo trasporto, riempiendo il frunk di ghiaccio tritato può essere usato per servire direttamente i cibi, esattamente come ha fatto Ford per l'occasione. Terzo: a proposito di Super Bowl, il baule è talmente grande da sfamare un'intera squadra, può infatti contenere più di 1.000 ali di pollo, inoltre sempre grazie al tappo di scarico può essere tranquillamente lavato a fine giornata. Quarto: il baule può essere usato anche per sfidare gli amici a una partita di Cornhole dalla lunga distanza. L'ovale blu vi ha convinti abbastanza?