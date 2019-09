Ford: richiamo per 322mila auto in Europa per rischio incendio alla batteria

Ford ha annunciato il richiamo in Europa di circa 322mila vetture, a causa di un problema alla batteria che potrebbe provocare l'incendio delle auto a causa di perdite di acido. Il bollettino è stato emesso per le Mondeo, SMax e Galaxy fabbricate tra Febbraio 2014 e Febbraio 2019.

In una breve dichiarazione diffusa, l'Ovale Blu ha sottolineato che la perdita di acido dallo scompartimento della batteria attorno al polo negativo potrebbe provocare gravi danni al sensore del sistema di monitoraggio, ma anche il surriscaldamento del pacco che potenzialmente potrebbe tradursi in un incendio.

Ford non ha diffuso informazioni in merito ai mercati coinvolti, ma ha specificato che 101mila veicoli saranno richiamati nella Germania, 56mila nel Regno Unito e la parte restante è sparsa nelle principali nazioni europee in cui è presente il marchio.

Nella giornata di oggi Ford ha anche annunciato la propria partecipazione alla Milan Games Week, dove sarà presente con il nuovo Range Raptor che abbiamo avuto modo di vedere all'opera nel titolo per Xbox One Forza Horizon 4. Dal fronte delle vetture elettriche, è emerso un nuovo interessante studio secondo cui le macchine non a benzina si ripagherebbero in soli cinque anni, ma in caso di incentivi regionali il tempo arriva anche ad un anno.