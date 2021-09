Ford richiama 5.000 Mustang Mach-E per problemi a parabrezza e tetto panoramico

Nei mesi scorsi Ford ha lanciato con non poco orgoglio la sua prima vettura elettrica, quella Mustang Mach-E che ci ha fatto tanto divertire in pista. In Italia è arrivata anche la variante GT (qui le nostre foto dell'evento di debutto della Mach-E GT), in Canada però si è verificato un nuovo richiamo ufficiale.

Il lancio commerciale della Mach-E in Nord America sta sicuramente riscontrando parecchio successo, nonostante un primo richiamo avvenuto nel mese di marzo per colpa di diversi bulloni allentati. Ora un nuovo, improvviso richiamo potrebbe scatenare una battuta d'arresto rilevante per il cavallo imbizzarrito di Ford - totalmente elettrico.

Per ora, sarebbero 5.000 le unità interessate da due problemi differenti. 3.178 Mach-E, interessate dal richiamo 21C22, hanno un difetto riguardante il parabrezza, non saldato correttamente e che in caso di incidente potrebbe venir via dalla sua sede. Il secondo problema, individuato con il numero di richiamo 21S42, riguarda 1.812 Mach-E con un difetto al tetto panoramico, anche in questo caso non attaccato in maniera perfetta.

Come detto sopra, per ora il richiamo è attivo solo in Canada, tutte le Mach-E commercializzate nel mondo arrivano però dallo stesso stabilimento in Messico, è dunque probabile che il richiamo venga esteso ad altri Paesi. Nel frattempo su Twitter è già partito il treno dell'ironia, con utenti che hanno rispolverato un vecchio articolo in cui Darren Palmer, Global Director di Ford per le EV, diceva "Il nostro parabrezza non si stacca", commentando un problema simile relativo alle Tesla. "Un articolo invecchiato davvero molto male" hanno ironizzato sul social network.