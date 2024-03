Ford ha registrato il nome RS200 in Europa, cosa può significare?

Spesso gli uffici brevetti svelano al mondo, in anteprima, deliziose chicche ingegneristiche (Honda sta lavorando a un ‘cassetto’ per EV) oppure nuovi modelli in arrivo non ancora annunciati. Ebbene sappiate che Ford ha appena registrato il nome RS200 in Europa, vediamo cosa potrebbe significare.

L’ovale blu ha registrato presso l’European Union Intellectual Property Office, anche detto EUIPO, un nuovo nome: RS200. Tanto basta ad accendere la fantasia degli appassionati e di noi addetti ai lavori, anche se le prospettive potrebbero deludere qualcuno. Per chi non ricorda bene la RS200 originale: è stata una coupé due porte prodotta tra il 1984 e il 1986, una compatta sportiva che in appena 4 metri di lunghezza prometteva divertimento infinito - anche grazie al suo peso di appena 1.050 kg. Vogliamo però andarci cauti con l’entusiasmo, in primo luogo perché non sempre i brevetti poi portano a qualcosa di concreto, in seconda istanza sappiamo bene che non sono tempi in cui i brand lanciano coupé sportive a benzina...

Esattamente come accaduto alla nuova Renault 5 vista in anteprima a Parigi, Ford potrebbe aver rispolverato il nome RS200 per creare una vettura del tutto nuova sfruttando le tecnologie attuali. L’ovale blu però potrebbe ripercorrere la strada della Puma, che da coupé è diventata un SUV Crossover; allo stesso modo la RS200 potrebbe diventare - supponiamo - un’utilitaria proprio come la R5, mantenendo i suoi 4 metri di lunghezza ma offrendo trazione 100% elettrica. Questo non significa che non ci si potrà divertire, la stessa Renault ha infatti creato la Alpine A290 sulla base della R5 elettrica, con più spinta e aggressività, dunque è possibile che Ford voglia fare più o meno lo stesso, offrendo una variante più “civile” accanto a un modello più sportivo. Al momento non esistono dettagli ufficiali a proposito del modello, sappiamo soltanto che Ford ha registrato il nome, una grande azienda però non fa operazioni simili senza avere qualcosa in mente... (Foto cover originale di Thesupermat - Opera propria, CC BY-SA 3.0 *edited)

