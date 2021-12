Ford registra dei nomi storici per il mercato europeo: Escort e Capri stanno tornando?

Non è una novità che Ford sia particolarmente legata al nome dei suoi modelli, denominazioni che nel corso degli anni si sono radicate all’interno dell’azienda e del pubblico. È vero che alcuni nomi si sono persi di vista negli ultimi anni, ma Ford ha registrato il nome di alcuni modelli iconici che forse faranno ritorno, in Europa e Australia.

Nomi che hanno fatto la storia del marchio e che in certi casi hanno il potere di far battere il cuore degli appassionati. Stiamo parlando di Granada, Orion, Cortina e soprattutto Capri ed Escort. Tutti questi modelli sono stati registrati lo scorso 23 dicembre per il mercato europeo, australiano e neozelandese, stando a quanto dichiarato dal portale Ford Authority, tutti dedicati a “veicoli a motore, con relative parti ed accessori”.

Ci sarà quindi un ritorno di questi modelli iconici? E che tipo di vetture saranno? In questo momento è difficile dare una risposta a queste domande, ma possiamo ipotizzarne l’uso sui nuovi veicoli elettrici che arriveranno in un prossimo futuro. Ma ciò non vieta che possano apparire su qualche modello a combustione termica, anche se appare più difficile tenendo conto che Ford si è posta l’obiettivo di avere una gamma interamente elettrica a partire dal 2030.

A tal proposito, Murat Gueler, capo del design di Ford Europa, ha affermato: “C'è un sacco di roba proveniente dalla Cina che è molto competitiva, e i coreani sono già molto competitivi con bei design e tecnologia forte, quindi la domanda per produttori come Ford è ‘come ti posizioni?’. Penso che abbiamo il vantaggio unico di avere targhette del passato a cui possiamo attingere per emozionare il nostro prodotto e raccontare storie che nessun altro marchio può raccontare”.

L’ipotesi precedente non è quindi scontata, dal momento che la casa dell’ovale blu ha già dato il nome Mustang, uno dei più pesanti per l’azienda, al SUV elettrico Mustang Mach-E (qui potete leggere la nostra prova in pista della Ford Mustang Mach-E), che ha riscosso un buon successo nonostante sia un’auto sostanzialmente differente dalla muscle car che tutti conosciamo.